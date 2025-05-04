İstanbul\'da Gazze\'ye Destek Yürüyüşü

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu tarafından İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek amacıyla İstanbul'da yürüyüş düzenlendi. Çok sayıda kişinin katıldığı yürüyüş, öğlen namazının ardından İstinye Mahmut Çavuş Camii önünden başlayıp ABD'nin İstanbul Başkonsoloğu'nda sona erdi.

Vatandaşlar yürüyüş boyunca, 'Katil İsrail Filistin'den defol', 'Katil İsrail İşbirlikçi ABD', 'Nehirden Denize Özgür Filistin, 'Gazze Halkı Yalnız Değildir', 'Mehmetçik Gazze'ye' sloganları attı, tekbirler getirdi. Yürüyüşe, çevredeki vatandaşlar da destek verdi. Yürüyüş, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda sona erdi.

Yürüyüşün varış noktasındaki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Tilavetin ardından konuşma yapan Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, "Siyonist çete yalnızca Gazzelileri değil, tüm insanlığı tehdit ediyor. ABD, bu vahşetin suç ortağıdır. Siyonistler katlediyor, ABD onlara para yağdırıyor. Siyonistler suç işliyor, ABD onlara silah yığıyor. Siyonistler katliam yaparken, ABD onlara finansal ve askeri destek sağlıyor" dedi.

Kaya'nın ardından çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından konuşmalar yapıldı. Konuşmalarda, İsrail'in yaptığı saldırılar telin edilirken, Filistin'e destek mesajları verildi. Katılımcılar, ABD'nin İsrail'e verdiği desteği sonlandırmasını istedi. Eylemde, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle ABD'de tutuklanan Rumeysa Öztürk'e de özgürlük talep edildi. Eylem, Filistin halkı için dua edilmesinin ardından sona erdi.

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından yapılan açıklamada, "Apertheid rejiminin saldırılarında şu ana kadar çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlılar olmak üzere 60 bine yakın Gazzeli hayatını kaybetti. 125 bine yakın kişi ise yaralandı ya da sakat kaldı" denildi.