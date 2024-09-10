Gençler Narin Güran İçin Sokağa Çıktı

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(İSTANBUL)- İstanbul'da Gençlik Örgütleri Kadıköy İskele Meydanı'nda bir araya gelerek, Narin Güran için basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından yürümek isteyen gençlere polis müdahale etti.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra, cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesine tepkiler devam ediyor. İstanbul Kadıköy'de bir grup genç, Narin Güran için basın açıklaması yaptı. Gençler, Kadıköy sokaklarından haykırıyoruz: Narin'i, Narinler'i yaşatmayan bu düzenden hesap soracağız, katledilen tüm çocuklar için yaşanılabilir bir memleketi kuracağız" ifadelerini kullandı.

Gençlerin basın açıklamsından sonra yapmak istedikleri yürüyüşe polis müdahale etti ve bazı eylemciler gözaltına alındı.