İstanbul'da Global İslami Ekonomi Zirvesi - Son Dakika
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İstanbul'da Global İslami Ekonomi Zirvesi

İstanbul\'da Global İslami Ekonomi Zirvesi
06.06.2026 12:47
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3. Global İslami Ekonomi Zirvesi, gala gecesiyle sona erdi. İş dünyası liderleri bir araya geldi.

İstanbul'da devam eden 3. Global İslami Ekonomi Zirvesi'nin üçüncü günü, Dolmabahçe Sarayı Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde düzenlenen '5. Küresel İş Mükemmelliği Gala Gecesi - İstanbul 2026' ile taçlandı. Küresel iş dünyasının önde gelen temsilcileri, uluslararası paydaşlar ve devlet protokolünü bir araya getiren geceye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile AlBaraka İslami Ekonomi Forumu Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Abdullah Saleh Kamel katıldı.

Etik finans ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında dünyanın en etkili aktörlerini bir araya getiren 3. Global İslami Ekonomi Zirvesi kapsamında düzenlenen gala yemeği; stratejik ortakları, sponsorları, üst düzey kamu temsilcilerini ve İslami ekonomi ekosisteminin önde gelen isimlerini Dolmabahçe Sarayı Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde aynı çatı altında buluşturdu.

Gecenin açılış konuşmasını gerçekleştiren AlBaraka İslami Ekonomi Forumu Mütevelli Heyeti Başkanı Abdullah Saleh Kamel, katılımcıları ve davetlileri selamlayarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a programa teşriflerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

ABDULLAH SALEH KAMEL: İŞ BİRLİĞİ KÜRESEL İSLAMİ EKONOMİYİ İLERİYE TAŞIYACAK

İstanbul'da politika yapıcıları, uzmanları, iş dünyası liderlerini ve paydaşları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kamel, şu ifadeleri kullandı: Bugün burada bulunan kıymetli misafirlerimizin varlığı, küresel İslami ekonomiyi daha ileriye taşımak için birlikte kuracağımız iş birliklerinin önemini açıkça ortaya koymaktadır. Kamel ayrıca, zirvenin başarısına ve gala gecesinin gerçekleşmesine katkı sağlayan tüm partnerlere ve sponsorlara teşekkür ederek, verdikleri sürekli destek ve değerli katkıların önemini vurguladı.

CEVDET YILMAZ: İSLAMİ FİNANSIN KÜRESEL EKONOMİYE GÜÇLÜ KATKILAR SUNMA POTANSİYELİ BULUNUYOR

Gala yemeğinde katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin ekonomik dönüşüm vizyonuna ve uluslararası iş birliklerinin artan önemine dikkat çekti. Küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde dayanışma, ortak kalkınma ve sürdürülebilir büyümenin önemine vurgu yapan Yılmaz şunları söyledi: Küresel belirsizliklerin derinleştiği bir dönemde dayanışma ve sürdürülebilir büyüme her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Etik temelli yapısıyla İslami finans, küresel ekonomiye önemli katkılar sunabilecek büyük bir potansiyele sahiptir. Türkiye olarak katılım finansı ve faizsiz finans alanındaki hedeflerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda İstanbul, uluslararası bir finans merkezi olma yolunda güçlü adımlar atmaya devam etmektedir. İnanıyorum ki İslami ekonominin geleceği, burada ortaya konulan güçlü ortaklıklar ve bunlardan doğacak ortak projelerle şekillenecektir.

Zirvenin Stratejik Ortakları arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Türkiye Varlık Fonu, İstanbul Finans Merkezi, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ve İbn Haldun Üniversitesi'nin temsilcileri; Global Partner AlBaraka Group, Ev Sahibi Partner Halkbank, Resmi Taşıyıcı Türk Hava Yolları, Global İletişim Partnerleri Anadolu Ajansı ve Demirören Medya, Platin Sponsor Ziraat Katılım, Medya Partneri Iqraa, Altın Sponsorlar Türkiye Katılım Sigorta, Takas İstanbul, Fuzul ve Emlak Katılım, Gümüş Sponsor Yıldız Holding ile Bronz Sponsor Kalyon İnşaat'ın üst düzey temsilcileriyle birlikte gala gecesinde yer aldı. Uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesine, küresel İslami ekonomi ekosisteminin liderleri arasında diyaloğun geliştirilmesine ve etik finans ile sürdürülebilir kalkınma alanındaki ortak başarıların kutlanmasına zemin hazırlayan gece, tarihi Dolmabahçe Sarayı'nın eşsiz atmosferinde gerçekleştirilen görüşmeler ve networking buluşmalarıyla sona erdi.

Kaynak: DHA

İş Dünyası, İstanbul, Politika, Ekonomi, Güncel, Finans, Dünya, Son Dakika

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