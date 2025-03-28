İstanbul'da Gözaltı Skandalları: CHP'li Gençler İşkence İddialarıyla Karşı Karşıya

(İSTANBUL) CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda belediye yöneticisine yönelik operasyonların başlatıldığı 19 Mart'tan bu yana gözaltılar, tutuklamalar ve işkence iddiaları devam ediyor. CHP Diyarbakır Milletvekili son olarak gözaltına alınan 54 gençten 43'ünün tutuklamaya sevk edildiğini, 11 gençle ilgili de adli kontrol talebi olduğunu açıkladı. Tanrıkulu, tutanak da paylaştı, "Gözaltına alınırken sistematik biçimde işkence ve kötü muamele görmüşler" dedi.

19 Mart protestolarının ardından tutuklananların sayısı son olarak 210 kişi olarak açıklanmıştı. İstanbul'da dün akşam saatlerinde Cevahir AVM önündeki gösteride de 100'e yakın gözaltı oldu. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan 54 genç bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyede gelişmeleri izleyen CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamasına göre, 54 gençten 43'ü tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi, 11'iyle ilgili de adli kontrol talebi var. Tanrıkulu açıklamasında işkence iddialarını bir kez daha dile getirdi. Kötü muamele iddialarıyla ilgili 5 tutanağı paylaştı. Tanrıkulu'nun açıklaması şöyle:

"Burnunda kırık, vücudunun birçok yerinde ekimoz olan gençler var"

"Avukatlarıyla görüştüm, tutanaklar var, onları da yine ekte paylaşacağım. Birçok tutanak var ama çarpıcı olan 5 tanesini paylaşacağım. Gözaltına alınırken sistematik biçimde işkence ve kötü muamele görmüşler. Burnunda kırık olan genç var, vücudunun birçok yerinde ekimoz olan gençler var ve ayrıca gözaltında bir ekip tarafından özellikle sürekli küfüre ve hakarete maruz kalmışlar."

"İşkence yoktur" diyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a da seslendiğini belirten Tanrıkulu şunları söyledi:

"'Yok' demekle, yok olmuyor maalesef. Saraçhane'de gözaltına alınanlara sistematik bir biçimde kötü muamele ve işkence yapılmıştır. Ben de bu iddiadayım. Size düşen görev, 'yoktur' demek değil, bu iddiaların araştırılması için talimat vermektir. Bunu da yapmadınız ve reddettiniz. Bu inkarınız işkence ve kötü muamele suçuna karışan güvenlik görevlilerine cesaret vermektedir."