İstanbul'da Güvenlik Uygulamaları

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Bağcılar ve Bahçelievler'deki asayiş ve narkotik uygulamasını denetledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve yakalanması ile asayiş ve narkotik suçlarının önüne geçilmesi amacıyla Bahçelievler ve Bağcılar'da eş zamanlı uygulama yapıldı.

Uygulamaya, Narkotik Suçlarla Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik, Asayiş, Özel Harekat Şube müdürlükleri ile Bahçelievler ve Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Uygulama kapsamında durdurulan araç ve motosiklet sürücülerinin belgeleri kontrol edildi, taşıtlarda da arama yapıldı.

Bahçelievler Adnan Kahveci Bulvarı'ndan sonra Bağcılar İstanbul Caddesi'ndeki uygulama noktalarını denetleyen İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, çalışmaları yerinde inceledi.

Yıldız, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzurudur" anlayışıyla başlattıkları kararlılık nöbetinin aralıksız devam ettiğini belirterek, "Bugün 15 noktada, 42 ekip ve 300 personelle Bağcılar ilçesindeydik." dedi.

İstanbul halkının huzur ve güvenliği için 7/24 uygulamaların devam ettiğini vurgulayan Yıldız, "Bu fedakar görevi yapan meslektaşlarıma ve İstanbul halkına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.