İstanbul'da haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu arttı - Son Dakika
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İstanbul'da haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu arttı

İstanbul\'da haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu arttı

İstanbul'un bazı bölgelerinde haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu arttı.

20.05.2024 09:14
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İstanbul'un bazı bölgelerinde haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu arttı.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Beylikdüzü'nde başlayan trafik yoğunluğu yer yer akıcı olarak Zincirlikuyu mevkisine kadar devam ediyor.

D-100 Çobançeşme kavşağı- Mahmutbey kavşağı arası her iki yönde trafik yoğunluğu yaşanırken, Nurtepe viyadüğünün Okmeydanı-Hasdal kavşağı yönü ile TEM Otoyolu Hasdal kavşağı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde trafik ağır seyrediyor. Otoyolun Bağcılar Yüzyıl mevkisinde de her iki yönde araçlar yavaş ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Ispartakule'den başlayan araç yoğunluğu Mahmutbey'e kadar sürüyor.

Sahil yolunda Beşiktaş- Ortaköy arasında çift yönlü bölgesel yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu yakasındaki yoğunluk

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa Yakası'na geçişlerinde yoğunluk dikkati çekiyor.

D-100 kara yolu Pendik, Kartal, Maltepe ile Göztepe-Bostancı arası ile Avrasya Tüneli girişine kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor. TEM Otoyolu Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında da trafik adım adım ilerliyor.

Kozyatağı kavşağından başlayan trafik yoğunluğu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

Sancaktepe- Ataşehir ile Şile Otoyolu'nda Altunizade ve Ümraniye arasında da araçlar trafikte ağır seyrediyor.

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 08.30 civarında Anadolu Yakası'nda yüzde 70'e çıkarken Avrupa Yakası'nda yüzde 60'larda ölçüldü.

Kent genelinde bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarında da yolcu yoğunluğu yaşanıyor. Aktarma noktalarında toplu taşıma araçlarından inen ve turnike bölgesinden metrobüse, metroya veya otobüs duraklarına ulaşmaya çalışan yolcular yoğunluk oluşturuyor.

Kaynak: AA

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