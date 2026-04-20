İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı. İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 09.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 71'e ulaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 08.30 itibarıyla yoğunluk Avrupa Yakası'nda yüzde 62, Anadolu Yakası'nda yüzde 83 olarak ölçüldü. İstanbul genelinde ise trafik yoğunluğu yüzde 71 seviyesine çıktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa Yakası'na geçişlerde yoğunluk gözlendi.