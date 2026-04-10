İstanbul'da Hamaney ve Öğrenciler Anıldı

10.04.2026 02:11
İstanbul'da, ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden ülkenin eski lideri Ali Hamaney ile yaşamını yitiren öğrenciler için anma programı düzenlendi.

Caferi Alimler Birliği Derneğince, Hamaney ile öğrencilerin hayatını kaybetmesinin 40. günü münasebetiyle Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda, Minab kentindeki ilkokula düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden yaşları 7-12 arasındaki öğrencileri konu alan video gösterimi yapıldı.

Caferi Alimler Birliği Derneği Başkanı Ehed Talan, programdaki konuşmasında, her savaşın doğasında olduğu gibi bu haksız savaşın da büyük maddi yıkıma yol açtığını ifade ederek, saldırılarda hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Programa davetli olarak katılan İran İslam İnkılabı Rehberlik Ofisi Uluslararası Temsilcisi Ali Ekber Fellah Necat ise 40 günlük sürede mazlum insanların şehit edildiğini söyledi.

Necat, İran halkının geçen 40 günü kederle yaşadığını dile getirerek, Türk halkının da İran halkıyla beraber keder yaşadığını ifade etti.

Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz ise 40 günlük savaşın ilk gününde küçük kız çocuklarına saldırıldığını, Ali Hamaney'in de şehit edildiğini belirtti.

Anma programına, Caferilik İnancını Tanıtma, Araştırma ve Eğitim Derneği (CAFERİDER) Başkanı Hasan Babur ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA

İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı Rektörden açıklama var İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı! Rektörden açıklama var
Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler
Muş’ta ambulans devrildi: 5 yaralı Muş'ta ambulans devrildi: 5 yaralı
“Kapatıldı“ denmişti İran’dan Hürmüz için yeni adım "Kapatıldı" denmişti! İran'dan Hürmüz için yeni adım
Kars’ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü Kars'ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü
Mescid-i Aksa, 41 gün sonra ibadete açıldı Mescid-i Aksa, 41 gün sonra ibadete açıldı

00:09
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki serbest bırakıldı
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki serbest bırakıldı
23:37
İngiltere Başbakanı Starmer en sonunda isyan etti: Bu ikisinden bıktım
İngiltere Başbakanı Starmer en sonunda isyan etti: Bu ikisinden bıktım
23:16
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest
22:40
Melania Trump sessizliğini bozdu: Epstein ile asla arkadaş olmadım
Melania Trump sessizliğini bozdu: Epstein ile asla arkadaş olmadım
22:34
Gol oldu yağdılar Rizespor, Samsunspor’u sahadan sildi
Gol oldu yağdılar! Rizespor, Samsunspor'u sahadan sildi
22:19
Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti
Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti
