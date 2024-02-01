Veysel TİMDU-İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, AVCILAR, Eyüpsultan ve Başakşehir'de otomobillerin hayalet ekranlarını ve plakalarını çaldıkları belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin hayalet ekran hırsızlığı yaptıkları anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Avcılar Tahtakale Mahallesi Anıt Sokak'ta yabancı plakalı bir otomobilin gece geç saatlerde hayalet ekranı olarak bilinen konsolu çalınırken bir araca da zarar verildi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede kapsamlı güvenlik kamerası kaydı incelemesi yaptı. Yapılan incelemede iki suçta kullanıldığı tespit edilen otomobilin kiralık olduğu belirlendi. Otomobili kiralayan firmayla bağlantı kurularak araç takip sistemi incelenerek gittiği yerler tespit edildi. Hırsızlıkta kullanılan aracı Gamze T.'nin kiraladığı, kardeşleri Furkan T. ile Baran T.'nin aracı kullandığı plaka tanıma sistemi sayesinde anlaşıldı. Üç kardeş kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin verdiği bilgilerle kimlikleri tespit edilen 3 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin Avcılar'ın yanı sıra Eyüpsultan'da 3 araçtan hayalet ekran, Başakşehir'de ise bir araçtan plaka çaldığı ortaya çıktı.
Gözaltına alınan Gamze T., 23 suç kaydı bulunan Furkan T., 11 suç kaydı bulunan ve silahlı tehdit suçundan aranan Baran T., 13 suç kaydı bulunan İdris E., 38 suç kaydı bulunan Abdullah D., 76 suç kaydı olan İsmail U. ile ilgili soruşturma sürüyor. Çalınan üç hayalet ekranı satın alan Burak S. ise aranıyor. Şüphelilerin araçlardan hayalet ekran çaldıkları anlar güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı.
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Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Hayalet Ekran ve Plaka Hırsızlığı Yapan 6 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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