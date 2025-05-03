Marmara'da 3.7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Marmara'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Marmara\'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Günlerdir sallanan İstanbul'da hissedilen bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı. Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde saat 11.36'da meydana gelen sarsıntı yerin 18 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem Uzmanı Ahmet Ercan, "Sönümlenen ana depremin artçısı. Her şey olağan, kaçışmaya gerek yok" dedi.

03.05.2025 11:37
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi saat 11.36'da meydana gelen sarsıntının yerin 18 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Marmara'da 3.7 büyüklüğünde deprem

KANDİLLİ "4 BÜYÜKLÜĞÜNDE" DEDİ

Kandilli Rasathanesi saat 11.36'da meydana gelen depremin 4 büyüklüğünde gerçekleştiğini duyurdu. Kandilli depremin derinliğini 14.7 kilometre olarak ölçtü.

Marmara'da 3.7 büyüklüğünde deprem

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Sarsıntı İstanbul dahil çevre illerde de hissedildi. İstanbul'un çok sayıda ilçesinde vatandaşlar depremi hissettiğini bildirdi.

"SÖNÜMLENEN ANA DEPREMİN ARTÇISI"

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan depreme ilişkin, "Bugün Silivri açıklarında M6,2'lik deprem odağının bu kez batıda, Marmaraereğlisi yönünde M4,0 en küçük boyutta deprem oldu. Sönümlenen ana depremin artçısı. Her şey olağan, kaçışmaya gerek yok" değerlendirmesini yaptı.

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Son Dakika Güncel Marmara'da 3.7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Sadettin Erturk:
    Allah korusun 66 4 Yanıtla
  • Cihan Ozinan:
    Kat sakinlerinin inisiyatifine bırakılmamalı zonunlu dönüşüm olmalı 2 geri kafalı yüzünden binayı yenileyemiyoruz. 56 5 Yanıtla
  • Cihan Işık:
    ALLAH VAR GAM YOK 45 6 Yanıtla
  • İbrahim bilen:
    Büyük istanbul depremi bekleniyor Allah korusun 11 14 Yanıtla
  • sametreyiz32:
    Allah var gam yook 22 1 Yanıtla
  • sametreyiz32:
    Amin 12 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    kat sakinlerinin geri kafaliligi devletinde işine geliyor. kasadan para çıkmıyor. 7 5 Yanıtla
  • nk5gtbnrvm:
    nolacak bu böyle 9 2 Yanıtla
  • sametreyiz32:
    Vallahi bu biraz orta oldu da daha büyüğü gelirse yandık Allah'a emanet edeceğiz canımızı artık 9 0 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    Var bir hayalimiz 4 0 Yanıtla
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