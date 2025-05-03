Marmara\'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi saat 11.36'da meydana gelen sarsıntının yerin 18 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.
Kandilli Rasathanesi saat 11.36'da meydana gelen depremin 4 büyüklüğünde gerçekleştiğini duyurdu. Kandilli depremin derinliğini 14.7 kilometre olarak ölçtü.
Sarsıntı İstanbul dahil çevre illerde de hissedildi. İstanbul'un çok sayıda ilçesinde vatandaşlar depremi hissettiğini bildirdi.
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan depreme ilişkin, "Bugün Silivri açıklarında M6,2'lik deprem odağının bu kez batıda, Marmaraereğlisi yönünde M4,0 en küçük boyutta deprem oldu. Sönümlenen ana depremin artçısı. Her şey olağan, kaçışmaya gerek yok" değerlendirmesini yaptı.
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