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İstanbul'da 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı - Son Dakika
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İstanbul'da 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Helikopter destekli yapılan denetimde araçlar aranırken sürücü ve yolculara GBT yapıldı. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat ekipleri katıldı.

İstanbul\'da \'Huzur İstanbul\' denetimi yapıldı
19.12.2023 - 22:06,  Güncelleme: 22:07
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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü il genelinde eş zamanlı olarak 'Huzur İstanbul' denetimi yaptı. Helikopter destekli yapılan denetimde durdurulan araçlar aranırken sürücü ve yolculara GBT yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü il genelinde eş zamanlı olarak 'Huzur İstanbul' denetimi yaptı. Denetime, Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri ve Özel Harekat ekipleri katıldı. Kadıköy'de denetim noktasında durdurulan araçlar didik didik arandı. Araçlarda bulunan sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirildi. Polis helikopterinin havadan destek verdiği denetimde 'Uzi" isimli narkotik köpeği de araçlarda arama yaptı.

TAKSİM'DE ARAÇLAR DİDİK DİDİK ARANDI

Denetim yapılan noktalardan biri de Taksim Meydanı oldu. Ekipler tarafından durdurulan araçlar didik didik aranırken, narkotik köpeği Kobe'de araçlarda uyuşturucu madde aradı.

Kaynak: DHA
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