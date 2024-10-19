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İstanbul'da İslam ve Özgürlük Konferansı Gerçekleşti

İstanbul\'da İslam ve Özgürlük Konferansı Gerçekleşti

Konferansta demokratikleşme ve Müslüman karşıtlığı ele alındı, uzmanlardan önemli görüşler paylaşıldı.

19.10.2024 17:16
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İstanbul'da düzenlenen 11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı'nda "Müslüman Çoğunluklu Ülkelerde Demokratik Tecrübeler" başlıklı oturum yapıldı.

Atlas Network, İslam ve Özgürlük Ağı (ILN), Liberal Düşünce Topluluğu (LDT) ve Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM) işbirliğiyle düzenlenen konferansın ikinci gününün ikinci oturumunun başkanlığını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Kurşun yaptı.

Oturumda konuşan Tunus Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Kamal Ben Younes, demokratikleşme konusundaki araştırmalarda "Avrupa merkezli yöntem izlendiğini" söyleyerek bu durumu eleştirdi.

Orta Doğu'daki demokratikleşme sürecinde iç ve dış faktörlerin etkili olduğunu belirten Younes, bu etkilerin incelenmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Younes, Orta Doğu'da demokratikleşmenin teşvik edilmesi gerektiğini kaydederek, "Bunun için sivil toplumla işbirliği içinde çalışılmalı." dedi.

Üçüncü oturumda "Müslüman olmak, fert ve toplum" ele alındı

Kabil Üniversitesi Öğretim Üyesi Manizha Ramizy'nin başkanlığını yaptığı "Müslüman Olmak, Fert ve Toplum" başlıklı üçüncü oturumda, İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Berat Özipek ve Malezya Putra Üniversitesi Devlet ve Medeniyet Çalışmaları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Zatul Himmah Adnan konuştu.

Özipek, günümüzde yabancı düşmanlığı ve ırkçılığın yükseldiğini söyleyerek, Müslüman karşıtlığının (İslamofobi) bazı noktalardan diğer ayrımcılıklara benzediğini ama bazı noktalardan ise farklı olduğu değerlendirmesini yaptı.

Artışta olan Müslüman karşıtlığına dikkati çeken çizen Özipek, "Müslüman düşmanlığı, halihazırda en trajik görünümünü Filistin'deki, Gazze'deki soykırımda kazanıyor." diye konuştu.

Özipek, liberallerin "başta ABD olmak üzere bazı demokrasilerin soykırıma destek vermeleri ve göz yummaları" hakkında düşünmesi gerektiğini söyleyerek, "Bir savaştan ziyade tek yönlü bir şiddet altında Gazze'nin yıkılması söz konusu. ABD'nin onlar için sağladığı demir bir şemsiye altında işliyorlar aslında. İsrail, bu suçu böyle işliyor." dedi.

Gazze'de soykırım yaşanırken "Liberaller ne yapıyor?" sorusunu soran Özipek, " Irak'tan Filistin'e, Batı'daki, Doğu'daki, Amerika'daki, Avrupa'daki ve Türkiye'deki liberallerin çok iyi bir sınav verdiğini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Adnan ise Malezya'daki Müslümanların yaklaşımlarına değinerek "İslam Malezyalılar için sosyal kimliğin bir parçasıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA

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