İstanbul\'da İslami İlimler Çalıştayı Başladı

İstanbul'da, "Güncel Meseleler, Yeni Arayışlar" temasıyla düzenlenen "İslami İlimler Çalıştayı '25" Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde başladı.

Lisenin konferans salonunda gerçekleştirilen çalıştay, okul öğrencilerinden Ahmet Yusuf Demir'in Kur'an-ı Kerim okuması ve tanıtım videosunun gösterimiyle başladı.

Açılışta konuşan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Doç. Dr. Özkan Öztürk, çalıştay ile gençlere bir buluşma zemini oluşturduklarını söyledi.

Katılımcı öğrencilerin İslami ilimlerin meselelerini müzakere edeceklerini, kelam, tefsir, hadis, fıkıh ve tasavvuf meclisleri altında güncel konuları tartışacaklarını kaydeden Öztürk, çalıştayın herkesin izlediği manzaraya İslami ilimlerin gözünden bakmayı ve yeni şeyler teklif etmeyi hedefleyen gençlerin adresi olacağını dile getirdi.

Öztürk, "Öğrencilerimiz 6 ay bu program için hazırlandılar. 25 başlık altında, 25 akademisyen hocamız ile dersler yaptılar. İslami tefekkürün dünyasını kurmak için çok kıymetli adımlar attılar ve bugün bu zeminde bir araya geldik." ifadelerini kullandı.

Çalıştayın genel koordinatörü Yasin Hamza Babacan, iki gün sürecek sempozyumda, 5 farklı ilim meclisinde düzenlenecek oturumlarla çeşitli başlıkları ele alacaklarını belirtti.

Lise seviyesinde İslami ilimler alanında ilk defa yapılan bu etkinliğin, İslami ilimlerle iştigal etmeyi kendine zevk addeden gençlerin buluşma ve paylaşım merkezi olma niteliği taşıdığını söyleyen Babacan, "Bir başlangıç olması hasebiyle çalıştayımızın temasını, insanların çeşitli arayışlar içerisine girdiği bu son yüzyılda, güncel durumlarla karşı karşıya gelen Müslüman gençliğin yüzleştiği ve içinden çıkamadığı sorunlara, köklü ilim geleneğimizden aldığımız ilhamla cevap verme amacı güderek 'Güncel Meseleler, Yeni Arayışlar' olarak belirledik." dedi.

Çalıştayın sadece sosyal yönü olan bir etkinlik olmadığını, bunun yanında gelişmiş akademik yapısıyla katılımcılara İslami bir vizyon ve misyon sunmayı hedefleyen bir organizasyon olduğunu vurgulayan Babacan, çalıştayın İslami ilimlerle ilgilenen bir topluluğun oluşmasına ve İslami ilimlere yönelik bir aksiyonun başlangıcına vesile olmayı kendine şiar edindiğini ifade etti.

Prof. Dr. Görmez'in konferansı

Çalıştayın "İlim, Alim ve Alem Tasavvurumuz" başlıklı açılış konferansını veren İslami Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin imam hatip camiasının öncü okullarından biri olduğunu ifade etti.

Bu okuldan iki öğrencinin, 36 imam hatip lisesinden arkadaşlarını da yanlarına alarak, İslam dünyasının, Müslümanların ve insanlığın su, ekmek ve hava kadar gerçek alimlere ihtiyaç duyduğu bir dönemde İslami İlimler Çalıştayı düzenlediğini belirten Görmez, "Eğer ilim kavramına bütüncül bakmazsak, külli bir ilim tasavvurumuz olmazsa o zaman sadece bir kaç hadis bilene, birkaç ayet bilip tefsirini dahi yarım yamalak yapamayan adama, birkaç fıkhi fetvaya cevap verene veya birkaç tasavvufi meselede bize nasihatte bulunana alim deriz ki alim o değildir." diye konuştu.

İlmin bir bütün olmaktan çıkıp İslami ilimler ve İslami olmayan ilimler, dini ilimler ve dini olmayan ilimler diye birbirinden ayrılmasının medeniyette bir kırılma noktası olduğuna dikkati çeken Görmez, "Bizim medeniyetimizde ilim dendiği zaman vahyi, insanı ve kainatı, tenzili ayetleri ve tekvini ayetleri birbirinden ayırmayan, matematiği tefsirden, coğrafyayı kelamdan, felsefeyi fıkıhtan, tasavvufu ahlaktan asla ayırmayan külli bir ilim tasavvurudur. Ancak bu külli ilim tasavvuruna sahip olan insana 'alim' denir." değerlendirmesini yaptı.

Prof. Dr. Görmez, geleneksel medeniyette bilginin karşılığının sadece ilim olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim medeniyetimizde bilginin 3 karşılığı vardır; ilim, hikmet ve marifet. İlmin sahibine alim, hikmetin sahibine hakim, marifetin sahibine arif denir. Gerçek alim olabilmek için ikinci şart bu üçünü birleştirmektir. Yani hem alim hem hakim hem arif olacak bir insan eğer gerçek alim olmak istiyorsa ilmi hikmetten, hikmeti marifetten ayıramaz. 'İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendini bilmezsen, bu nice okumaktır.' diyor Yunus. Dolayısıyla kendini tanımayan, Rabbini tanımayandan alim olmaz. Niçin ve nasıl sorularına cevap veremeyen hikmeti bulamaz, hükümlerin etrafında konuşur sadece. Hüküm etrafında dolaşmak kişiyi alim yapmaz. Hükmü, hikmetiyle beraber, niçin ve nasıl sorularıyla beraber anladığı zaman, cevap verdiği zaman gerçek alim olur."

Tarih boyunca bilimin felsefeye tabi olduğunu ancak modern zamanlarda felsefenin bilime tabi olmaya başladığını dile getiren Görmez, felsefenin bilime tabi olduğu Batı'da 100, 200 yıldır ahkam kesen hiçbir filozofun Gazze'deki katliamla ilgili adamakıllı bir açıklama yapmadığını ifade etti.

Görmez, Alman sosyolog Jürgen Habermas'ın 7-8 filozofu yanına alarak Gazzelileri katliamı başlatmakla suçladığını, " Almanya'nın geleceği ve varlığı Yahudilerin İsrail'deki haklarını savunmaya bağlıdır." dediğini de hatırlattı.

Çalıştaydan notlar

Konuşmaların ardından Görmez'e, okul müdürü Öztürk tarafından hediye takdim edildi ve aile fotoğrafı çekildi.

Programa Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kıraç, Kartal İlçe Müftüsü Mehmet Öztürk ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi İslami İlimler Kulübü, Kartal Eğitim Vakfı, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği işbirliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen çalıştay, gençliğin akademik ve entelektüel gelişimine katkı sunmayı hedefliyor.

Çalıştay kapsamında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nail Okuyucu "Kuruluş Asırlarında ve Günümüzde Fıkıh İlmi", İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Taha Boyalık ise "Çağdaş İlimler Tasnifinde İslami İlimleri Konumlandırma Üzerine" başlıklı akademi konferansı verecek.

Fıkıh, tasavvuf, kelam, tefsir ve hadis alanlarında kurulan 5 ayrı mecliste, 5 güncel konu müzakere edilecek.