Mahalleye asılan pankartın ardından operasyon! 6 şüpheli yakalandı

Mahalleye asılan pankartın ardından operasyon! 6 şüpheli yakalandı
30.09.2025 17:38
Mahalleye asılan pankartın ardından operasyon! 6 şüpheli yakalandı
İstanbul Ümraniye'de yol üzerindeki iki direğe "Kim bu mahallede tefecilik yaparak garibanı ezerse karşısında bizi bulur" yazılı pankartın asılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Kimlikleri belirlenen 6 şüpheli operasyonla yakalandı.

İstanbul Ümraniye'de yol üzerindeki 2 direğin arasına izinsiz pankart asılmasına ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'DA MAHALLEYİ KARIŞTIRAN PANKART

İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki Kazım Karabekir Mahallesi'nde asılan bir pankart ortalığı karıştırdı. Pankartta, "Kim bu mahallede tefecilik yaparak garibanı ezerse karşısında bizi bulur" yazısı dikkat çekerken, pankarta yazılan telefon numarasının Yunanistan ülke kodu olan "+30" içermesi dikkat çekti.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi'nde izinsiz pankart asarak halk arasında korku ve paniğe sebep olmak suretiyle kamu düzeni ile devlet otoritesini sarsmaya çalıştığı tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

6 ŞÜPHELİ OPERASYONLA YAKALANDI

Ekipler, kimlik bilgileri belirlenen 6 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Sa198542:
    iyi bir şey yapmışlar. polis neden gözaltına almış? bazen devletin görmediğini görenler oluyor 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
