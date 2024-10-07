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İstanbul'da Kaçak Göçmen Operasyonu

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İstanbul'da yapılan operasyonda, 18 göçmen yakalandı, 3 kaçakçı tutuklandı.

07.10.2024 11:41
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(İSTANBUL) - İstanbul'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda, bir minibüste bulunan 18 düzensiz göçmen ve insan kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli tutuklanırken, 18 kaçak göçmen için sınır dışı işlemi başlatıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün analiz ve takip çalışmalarıyla plaka bilgileri tespit edilen bir kapalı kasa minibüsü, TEM Edirne istikameti Çatalca kesiminde saat 03.10 sıralarında takibe aldı.

Yaklaşık 20 dakika boyunca kuşkulu aracı izleyen polis ekipleri, saat 03.30 sıralarında aracı Silivri bölgesinde durdurdu. Önü kesilen aracın sürücüsü F.M. (21) ve rehber olduğu öğrenilen R.D. (31) adlı 2 şüpheli gözaltına alındı. Minibüste farklı uyruklarda 18 kaçak göçmen bulunduğu belirlendi. Ülkeye yasadışı yollarla geldikleri anlaşılan göçmenler muhafaza altına alınırken, 3 cep telefonu, 1 tel kesme makası ve insan kaçakçılığında kullanılan 2 araca el konuldu.

Kaçak göçmen başına 4-4 bin 500 avroya anlaşmışlar

Kaçakçıların yalnız olmadığını tespit eden emniyet ekipleri, göçmenleri taşıyan kamyonete öncülük yaptığı tespit edilen başka bir aracı belirledi. Kameralardan plakası tespit edilen aracın şoförü F.E. (42) Esenyurt ilçesindeki ikametinde aynı gün 05.30 sıralarında gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada, kaçak göçmenlerin Avrupa ülkelerine gitmek için insan kaçakçıları ile 4 bin-4 bin 500 avro arasında değişen miktarlarda para karşılığında anlaştıkları belirlendi.

Operasyonda yakalanan kaçak göçmenler sınırdışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü F.M, düzensiz göçmenlere rehberlik eden R.D. ve sığınmacı taşıyan kamyonete öncülük yapan F.E. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 3 şüpheli, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından göçmen kaçakçılığı suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

İstanbul\'da Kaçak Göçmen Operasyonu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Kaçak Göçmen Operasyonu - Son Dakika

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