İstanbul\'da Kaçak İlaç Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

İSTANBUL'da iki farklı ilçede depo olarak kullanılan adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda tüp bebek ve organ nakli sırasında kullanılan ilaçların da aralarında bulunduğu kaçak ilaç ele geçirildi. İlaçları el altından piyasaya sürdüğü tespit edilen 3 kişi ise tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi ve Ümraniye'de bazı adreslerde kaçak yollarla ülkeye sokulan ve sağlıksız koşullarda saklanan ilaçların el altından piyasaya satıldığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, 12 Aralık'ta tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda piyasa değeri 40 milyon lira olduğu öngörülen 1 milyon 339 bin 80 adet hormon, düşük tedavisi, streoid, diyabet tedavisi, testesteron, organ nakli, tüp bebek tedavisi, epilepsi tedavisi, bağışıklık hastalıkları tedavilerinde kullanılan tablet, kapsül, ampul, flakon ve enjektör formda tıbbi ilaç ele geçirildi. Şüphelilerin su deposu olarak kullanılan bir adresi kiraladığı, su siparişi gönderir gibi anlaştıkları kişilere ilaç satışı yaptıkları da öğrenildi.Operasyonda gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.