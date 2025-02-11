İstanbul'da Kar Yağışı Okulları Tatil Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da Kar Yağışı Okulları Tatil Etti

İstanbul'da artan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil oldu, öğrenciler mutlu.

11.02.2025 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da sabahtan itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde okulların tatil edilmesi öğrencileri mutlu etti.

Meteorolojik uyarıların ardından kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

İstanbul'un kuzey bölgelerindeki yüksek rakımlarda etkili olan kar yağışının ardından bazı ilçelerde okullar tatil edildi.

Arnavutköy'deki Cemal Reşit Rey İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri, tatil haberinin ardından okullarından çıkarak evlerine gitti.

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde de okulların tatil olmasıyla öğrenciler yoğun kar yağışı altında evlerine dönmeye başladı.

Tepe İlköğretim Okulunda da öğrenciler tatil haberinin ardından okullarından ayrılmaya başlarken, bazı öğrenciler okul bahçesinde kar topu oynayarak yağışın keyfini çıkardı.

Başakşehir'de kar tatilinin ardından yürüyerek evine giden 11. sınıf öğrencisi Emir Özbey, yağışın kendilerini çok mutlu ettiğini, okulların tatil edilmesiyle karın tadını çıkardıklarını söyledi.

Servis şoförleri erken mesai yaptı

Tatil haberinin ardından servis şoförleri de öğrencileri evlerine ulaştırmak için mesaiye erken başladı.

Servis sürücüsü Mücahit Özkan, Başakşehir'de ara sokakların kar nedeniyle kötü durumda olduğunu, yavaş ve dikkatli giderek öğrencileri sağ salim evlerine ulaştıracaklarını söyledi.

Servis aracında hostes olarak çalışan bir kişi de iki ayrı okula servis hizmeti verdiklerini belirterek, okulların aynı anda tatil edilmesi nedeniyle zorlandıklarını dile getirdi.

Aracıyla trafikte seyreden İbrahim Zeyrek ise yağış dolayısıyla mahalle aralarına giremediğini ancak ana caddelerde herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, istanbul, Ulaşım, Güncel, Eğitim, Yaşam, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Kar Yağışı Okulları Tatil Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
15:42 Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
15:39 Meteoroloji saat verdi: İstanbul’da asıl kar yağışı 18.00’de başlayacak Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak
14:50 İmamoğlu’nun beklediği an CHP lideri Özel’in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
14:02 Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik
21:55 Görüşmeler başladı: Beşiktaş’tan sürpriz bir transfer hamlesi daha Görüşmeler başladı: Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha
21:13 UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
21:09 Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı: Genel başkan savcılığa gelmeyecek Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı: Genel başkan savcılığa gelmeyecek
21:04 Eski takıma demediğini bırakmadı: Umut Meraş’tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler Eski takıma demediğini bırakmadı: Umut Meraş'tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler
20:47 Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Kasa kasa imha edildi Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
20:38 Engelli çobanı sopayla dövmüşlerdi Kız kardeşler yeniden tutuklandı Engelli çobanı sopayla dövmüşlerdi! Kız kardeşler yeniden tutuklandı
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Trump'a Gazze tepkisi
20:23 Güvenlik görevlisi tartıştığı halk otobüsü şoförlerini bıçakladı Güvenlik görevlisi tartıştığı halk otobüsü şoförlerini bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 16:57:25. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Kar Yağışı Okulları Tatil Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.