İstanbul'da aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından sabah saatlerinde Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde etkili olan sis havadan görüntülendi.
İstanbul'da aralıklarla etkili olan kar yağışı devam ederken Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Trafikte görüş mesafesinin düştüğü anlar havadan görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Kar Yağışı ve Sis Etkili Oluyor - Son Dakika
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