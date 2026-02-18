İstanbul'da Kar Yağışı ve Trafik Yoğunluğu - Son Dakika
İstanbul'da Kar Yağışı ve Trafik Yoğunluğu

18.02.2026 12:42
İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu, trafik yoğunluğu yüzde 65'e ulaştı.

(İSTANBUL) İstanbul'da sabah saatlerinde aralıklı kar yağışı görüldü... Kentte öğle saatleri itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 65 civarında seyrediyor. Şehir Hatları da elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerini iptal etti.

İstanbul'da zaman zaman kuzeyden esen rüzgar hava sıcaklığını düşürürken sabah saatlerinden itibaren bazı ilçelerde aralıkla kar ve karla karışık yuğmur görüldü. Trafik yoğunluğu da öğle saatlerinde İBB Trafik Haritası'na göre yüzde 65 civarında kaydedildi. Şehir Hatları da iptal edilen seferlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

İptal edilen vapur seferleri

"Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı Büyükada-Sedef Adası Hattı"

Üsküdar-Haliç Hattı'nın Ayvasaray ve Sütlüce iskeleleri uğramaları

Kadıköy-Haliç ve Beşiktaş-Haliç Hatlarının Sütlüce iskelesi uğramaları

Adalar-Beşiktaş Hattı"

Kaynak: ANKA

