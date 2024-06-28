İstanbul'da Kara Para Aklama Operasyonu: 12 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İstanbul'da Kara Para Aklama Operasyonu: 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, post makinesi aracılığıyla kara para aklama iddialarına ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı derinleştirerek BDDK'nin inceleme raporu sonucu yurt içinde faaliyet gösteren şirketlere ait POS cihazları üzerinden kuyumculuk faaliyeti izlenimi verildiğini tespit etti. Şüphelilerin örgütlü olarak izinsiz ödeme hizmeti faaliyetinde bulunduğu ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işlediği iddia ediliyor. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise çok sayıda yabancı ülkeye ait banka kartı, ziynet eşyası, dijital materyal ve nakit paraya el konuldu.

28.06.2024 11:19
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İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen, post makinesi aracılığıyla kara para aklama iddialarına ilişkin operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Ocak'ta Fatih'teki 2 iş yerinde 8 şüphelinin yakalandığı "Dubai post makinesiyle para çekilmesi" ve "kara para aklanması" iddialarına yönelik soruşturmayı derinleştirdi.

Çalışmaların devamında BDDK'nin hazırladığı inceleme raporu sonucu yurt içinde faaliyet gösteren şirketlere ait POS cihazları üzerinden kuyumculuk faaliyeti izlenimi verildiği, böylece komisyon karşılığında yaklaşık 15 milyar lira çekim yapıldığı tespit edildi.

Örgütlü olarak izinsiz ödeme hizmeti faaliyetinde bulunduğu, "5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na muhalefet" ettiği ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işledikleri iddia edilen 12 şüpheli, İstanbul merkezli Tekirdağ ve Nevşehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 Haziran'da yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda yabancı ülkeye ait banka kartı, ziynet eşyası, dijital materyale ile 148 bin 700 lira ve 465 dolara el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Kara Para Aklama Operasyonu: 12 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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