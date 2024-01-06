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İstanbul'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 8 Hükümlü Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İstanbul'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 8 Hükümlü Gözaltına Alındı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Sultangazi ilçesinde, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İstanbul\'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 8 Hükümlü Gözaltına Alındı
06.01.2024 - 10:47,  Güncelleme: 10:57
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İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Sultangazi ilçesinde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, aralarında dolandırıcılık suçundan 57 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olup farklı suçlardan da 3 aranması bulunan kişi ile 7 hükümlünün adreslerini belirledi.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyeden cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Sultangazi, İstanbul, Güvenlik, Ceza, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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