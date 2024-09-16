İstanbul'da Kılık Değiştirerek Hırsızlık Yapan 3 Kadın Tutuklandı

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İstanbul'da kılık değiştirerek evlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 kadın şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri Üsküdar, Maltepe ve Kadıköy'de meydana gelen hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlığı yapan 3 kadının dikkat çekmemek için sürekli kılık değiştirdiğini belirledi.

Kimliği tespit edilen şüpheliler M.Ç. (23), Ö.Ç. (19) ve P.Ç. (18) gözaltına alındı. Zanlılardan M.Ç'nin daha önceden 36, Ö.Ç'nin 5, P.Ç'nin ise 30 suç kaydının olduğu anlaşıldı.

Şüphelilerin Üsküdar'da bir evden 15 bin lira, 4 kol saati, 17 çeyrek altın, 4 yarım altın, 7 tam altın, küpe, bileklik, Maltepe'deki adresten 100 bin lira değerinde ziynet eşyası ve takı ile Kadıköy'deki ikametten 300 avro çaldığı tespit edildi.

3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.