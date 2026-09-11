İstanbul'da Kore Kültür Haftası kapsamında Incheon Şehir Dans Topluluğu sahne aldı - Son Dakika
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İstanbul'da Kore Kültür Haftası kapsamında Incheon Şehir Dans Topluluğu sahne aldı

İstanbul\'da Kore Kültür Haftası kapsamında Incheon Şehir Dans Topluluğu sahne aldı
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Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolosluğu ve Incheon Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Kore Kültür Haftası kapsamında AKM'de geleneksel Kore dansı gösterisi yapıldı. Başkonsolos Taeyoung Park, gelecek yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 70.

Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen "Kore Kültür Haftası" kapsamında Incheon Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle İstanbul'da geleneksel Kore dansı gösterisi yapıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen etkinliğe, Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolosu Taeyoung Park'ın yanı sıra Türkiye-Kore Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Vekili Özlem Zengin, davetliler ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Gösteride, Incheon Büyükşehir Belediyesini temsil eden Incheon Şehir Dans Topluluğu, Kore'nin geleneksel danslarını ve "Dans, Manzara" adlı eseri izleyicilerle buluşturdu.

Burada konuşan Başkonsolos Park, İstanbul'da Kore'nin geleneksel danslarını sanatseverlerle buluşturmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye ile Güney Kore'nin Kore Savaşı'ndan bu yana özel bir dostluğa sahip olduğunu belirten Park, iki ülkenin coğrafi olarak uzak olmasına rağmen kültürel açıdan birçok ortak noktası bulunduğunu kaydetti.

Gösterinin Kore'nin geleneksel dansları aracılığıyla ülkesinin kültürünü ve taşıdığı duyguları paylaşmak amacıyla hazırlandığını dile getiren Park, "Incheon Şehir Dans Topluluğunun sizlere sunacağı birbirinden güzel ve renkli dansları izlerken, Kore geleneksel kültürünün büyüleyici dünyasını yakından tanımanızı ve birbirimizi daha iyi anlamamıza vesile olacak anlamlı bir zaman geçirmenizi diliyorum." ifadelerini kullandı.

Park, gelecek yıl Türkiye ile Güney Kore arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 70. yıl dönümünün kutlanacağını hatırlatarak, "Uzun yıllar boyunca inşa ettiğimiz dostluk ve güven temelinde, önümüzdeki dönemde de kültür ve sanat başta olmak üzere pek çok alanda iki ülke arasındaki değişim ve işbirliğinin daha da gelişmesini, halklarımız arasındaki dostluğun ise daha da güçlenmesini temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Etkinlik kapsamında Kore kültürünü tanıtan çeşitli stantlar ziyaretçilerin ilgisine sunulurken, Kore kozmetik ve dermokozmetik ürünleri tanıtıldı, katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

Kore Kültür Haftası kapsamında Türkiye ile Güney Kore arasındaki dostluğun kültür ve sanat aracılığıyla geliştirilmesi, iki ülke halkları arasındaki karşılıklı anlayışın ve kültürel etkileşimin artırılması amaçlanıyor.

Incheon Şehir Dans Topluluğu

1981 yılında kurulan Incheon Şehir Dans Topluluğu, Kore geleneksel dansının korunması ve geliştirilmesinin yanı sıra çağdaş yorumlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalarıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Yurt içinde ve dışında çeşitli gösterilere imza atan topluluk, daha önce Yeni Zelanda, Almanya, Kanada, ABD, Hırvatistan ve Şili'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede sahne aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Kore Kültür Haftası kapsamında Incheon Şehir Dans Topluluğu sahne aldı - Son Dakika

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