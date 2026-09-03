İstanbul'da kredi puanı dolandırıcılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da kredi puanı dolandırıcılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

İstanbul\'da kredi puanı dolandırıcılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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İstanbul'da 'kredi puanını yükseltme' vaadiyle mağdurları dolandıran 5 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Şüpheliler 779 bin 900 lira toplarken, 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

İSTANBUL'da kredi çekmek isteyenleri 'Kredi puanını yükseltme' vaadiyle dolandıran 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin mağdurlardan toplam 779 bin 900 lira para alarak ortadan kaybolduğu öğrenildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine gelen şikayetler üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin 'Kredi puanını yükseltme' vaadiyle kandırdıkları mağdurların hesaplarından, sözde işlem karşılığında pos cihazını kullanarak para çektikleri tespit edildi.Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından önce şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Düzenlenen operasyonla 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerle birlikte para çektikleri pos cihazı da ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da kredi puanı dolandırıcılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da kredi puanı dolandırıcılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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