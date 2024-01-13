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İstanbul'da Kumar Oynayan 22 Kişiye 127 Bin 130 Lira Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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İstanbul'da Kumar Oynayan 22 Kişiye 127 Bin 130 Lira Cezai İşlem Uygulandı

İstanbul'da Üsküdar ve Esenyurt'ta düzenlenen operasyonlarda kumar oynayan 22 kişiye toplamda 127 bin 130 lira ceza yazıldı. İş yerlerinde yapılan aramalarda ise büyük miktarda para ve oyun malzemelerine el konuldu. Ayrıca, ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerleri mühürlendi ve sorumluları hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul\'da Kumar Oynayan 22 Kişiye 127 Bin 130 Lira Cezai İşlem Uygulandı
13.01.2024 - 11:07,  Güncelleme: 11:10
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İstanbul'da 2 ayrı iş yerinde kumar oynarken suçüstü yakalanan 22 kişiye 127 bin 130 lira ceza yazıldı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Üsküdar'da kıraathane olarak faaliyet gösteren bir adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş yerine düzenlenen operasyonda, 16 kişi kumar oynarken yakalandı.

Kumar oynayan kişilere 102 bin 800 lira ceza yazılırken, iş yeri sorumlusu K.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

Adresteki aramada ele geçirilen 220 bin 900 lira, 1200 avro, 20 bin dolar, 360 oyun pulu ve 8 deste iskambil kağıdına el konuldu.

Sigortasız 2 kişinin çalıştırıldığı ve kapalı alanda sigara içildiği belirlenen iş yerine cezai işlem uygulandı.

Sanal tombala oynatılan iş yeri mühürlendi

Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir iş yerine düzenlenen operasyonda sanal tombala oynarken yakalanan 6 kişiye de 24 bin 330 lira ceza yazıldı.

Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen iş yeri mühürlendi.

İş yeri sorumlusu F.D. hakkında da adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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