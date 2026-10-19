İstanbul'da kundaklama ve silahlı saldırı şüphelisi 15 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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İstanbul'da kundaklama ve silahlı saldırı şüphelisi 15 kişi adliyeye sevk edildi

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Küçükçekmece, Beşiktaş ve Sarıyer'deki kundaklama ve silahlı saldırı olaylarına ilişkin soruşturmada 15 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin İstanbul ve Kocaeli'deki adreslerinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, emniyetteki işlemlerin ardından 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

KÜÇÜKÇEKMECE, Beşiktaş ve Sarıyer'de meydana gelen iş yeri yeri kundaklama ve silahlı saldırı olaylarına ilişkin yürütülen soruşturmada 15 şüpheli yakalandı. İstanbul ve Kocaeli'nde belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen iş yeri kundaklama, silahla yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs olaylarına ilişkin çalışma başlattı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda, olaylarla bağlantılı olduğu belirlenen şüpheliler tespit edildi.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE MOTOSİKLETLİ SALDIRI

Ekiplerin incelediği olaylardan, 21 Eylül'de Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki araçta bulunan bir kişi, motosikletli şüphelilerin silahlı saldırısına uğrayarak yaralandı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TA İŞ YERİNİ KUNDAKLADILAR

12 Ekim'de Beşiktaş Balmumcu Mahallesi'nde bir iş yerine yönelik kundaklama olayıyla ilgili yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin kullandığı motosiklet Şişli'de terk edilmiş halde bulundu. Yapılan incelemede motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.

SARIYER'DE MARKETTE SİLAHLI SALDIRI

15 Ekim'de Sarıyer'de bir markette meydana gelen silahlı yaralama olayında ise kar maskesi takarak yüzlerini gizleyen 2 şüphelinin, saldırının ardından motosikletle kaçtığı tespit edildi.

15 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gasp Büro Amirliği ekiplerinin 3 ayrı olaya ilişkin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, 2'si Kocaeli'de olmak üzere toplam 15 şüpheli düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltındaki 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
KüçükçekmeceİstanbulGüvenlik3. SayfaBeşiktaşKocaeliSarıyerGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da kundaklama ve silahlı saldırı şüphelisi 15 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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