İstanbul'da Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı

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(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kenti Kurban Bayramı'na hazırlıyor. İBB'ye ait 5 modern tesiste kurban satış ve kesim hizmeti verilecek. Kaçan kurbanlıklar için Boğa Yakalama Timleri kuruldu. Ekipler, ihbar üzerine kaçan hayvanları yakalayıp sahibine teslim edecek. İBB ekipleri, bayram süresince kentte istenmeyen görüntülerin oluşmaması için de denetimleri arttırarak sürdürecek, temizlik çalışmaları özenle yürütülecek. Bayram süresince kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine ise toplu ulaşım ücretsiz hizmet verecek.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 16-19 Haziran tarihleri arasında kutlanacak Kurban Bayramı süresince İstanbulluların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için ekipler 7/24 görev alacak. İBB'ye ait; Avrupa yakasında 2, Anadolu Yakasında 3 olmak üzere toplam 5 tesiste kurban satış ve kesim hizmeti verilecek. Modern barınma ve kesimhanelerin bulunduğu tesislerde, hizmetleri hızlandırmak için en son teknolojiden yararlanıldı. Arızalara karşı ekipler hazır bekletilecek. Kesilen kurban etlerinin paketlenmesi için vatandaşlara 240 bin hijyenik kurban poşeti hazırlandı ve ücretsiz olarak dağıtılacak.

Toplam 5 kesim yeri belirlendi

Tesislerin içerisinde mescit, lavabo, tuvalet, dinlenme alanları ve mobil büfe gibi tüm ihtiyaçların karşılanacağı sosyal alanlar da bulunuyor. İBB'ye ait 7 bin büyükbaş, 4 bin küçükbaş olmak üzere toplam 11 bin hayvan kapasiteli kurban satış ve kesim alanları şöyle;

Avrupa Yakası Kurban Satış ve Kesim Yerleri

1.Alibeyköy- Eyüpsultan 2.Kayaşehir- Başakşehir

Anadolu Yakası Kurban Satış ve Kesim Yerleri

3.Paşaköy- Sancaktepe

4.Ferhatpaşa-Ataşehir

5.Kurnaköy-Pendik

Kurban mobil uygulamasıyla bilgiler cepte

İBB tarafından hizmete sunulan Kurban Mobil Uygulaması ile İBB'ye ait kurban satış ve kesim yerleri kolaylıkla bulunabilecek. Kurbanlık hayvanların kontrollerinin yapılabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı verilerinden alınan hayvan küpe kayıtları da uygulamanın içerisinde yer alıyor. IOS ve Android marketlerden ücretsiz indirilebilen uygulama ile İBB'nin tesislerinde kurbanlarını kestirecek vatandaşlara yönelik bilgilendirmeler de yapılacak. Ayrıca uygulamaya İstanbul Senin uygulaması üzerinden de ulaşılabilecek ve vatandaşlar kurban kesim sırasını takip edebilecek. Öte yandan İBB kurban satış ve kesim alanlarında ücretsiz ve sınırsız internet hizmeti de verilecek.

Boğa timleri göreve hazır

İBB, kaçan kurbanlıklar için Boğa Yakalama Timleri kurdu. İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü hayvan bakımevlerinde hazır olarak bekletilecek ekipler, ihbar üzere kaçan hayvanları yakalayıp sahibine teslim edecek. İBB Zabıta ekipleri de, İBB'ye ait kurban satış ve kesim alanlarında 24 saat esası ile görev başında olacak. Belirlenen alanlar dışında kesim yapılmaması için denetimler gerçekleştirecek. Zabıta ekipleri, İstanbulluların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için İstanbul genelindeki denetimlerini sürdürecek.

Kurbanlık alanlarda denetim

1 Haziran'dan itibaren kurbanlık hayvanların İstanbul'a girişi ile birlikte İBB ekipleri, kent genelindeki kurban satış alanlarında denetimlere de başladı. İBB, yaklaşık bin kadar kurban satış ve kesim yerini denetleyerek İl Kurban Komisyonu'na görüş bildirecek.

İBB ekipleri, kurbanlık hayvanların İstanbul'a girişi ile birlikte karasinek larva ve erişkin mücadelesi çalışmalarına da başladı. Bayrama kadar geçen sürede günlük periyotlarla kurban satış alanları kontrol edilerek gerekli müdahaleler yapılacak.

İBB Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü ekiplerince de mekanik süpürme, yıkama ve elle temizlik çalışmaları yapılmaya başladı. Alana kurbanlıkların gelmesi ve kurban bayramı süresince de temizlik çalışmaları devam edecek. İstanbul'un tüm ana arterlerinde meydanlarda alt ve üst geçitlerde bin 100 elle süpürme personeli ve ortalama günlük 100 araç ile temizlik çalışmaları yapılacak. Ayrıca, Kurban Bayramı öncesinde selatin camiler, bazı merkezi camilerde ve mezarlıklarda temizlik çalışmaları yapılacak.

Toplu ulaşım ücretsiz

Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, 16-19 Haziran arasını kapsayan 4 günlük bayram süresince, İBB'ye ait toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek. İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları gerekli hallerde ek seferler koyacak. İBB Deniz Taksileri ise 7/24 hizmet vermeye devam edecek. Bayram boyunca, Kuzguncuk İskelesi, Moda İskelesi, Kadıköy İskelesi, Beşiktaş İskelesi ve Çubuklu arabalı vapur iskelelerinde yer alan vapur kafeleri de hizmette olacak.