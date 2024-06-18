İstanbul'da Kurban Bayramı Tatili: Ormanlar ve Sahiller İnsan Akınına Uğradı - Son Dakika
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İstanbul'da Kurban Bayramı Tatili: Ormanlar ve Sahiller İnsan Akınına Uğradı

Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenler, ormanlara ve sahillere akın etti. Belgrad Ormanı piknik yapmak için tercih edilirken, sahil kenarları da denize girmek isteyenlerle dolup taştı. İstanbul'un tadını çıkaran vatandaşlar, bayramın keyfini doyasıya yaşadı.

18.06.2024 17:47
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Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenler ormanlara ve sahillere akın etti.

Tatilini İstanbul'da değerlendiren vatandaşların bir kısmı piknik yapmak için Belgrad Ormanı'nı tercih etti.

Aile büyükleri ormanda piknik yapıp, kontrollü alanlarda mangal yakarken, çocuklar da oyun parkında eğlenerek bayramın tadını çıkardı.

Ziyaretçilerin bir kısmı ormanda halay çekerken, bazıları da hamaklarında ve ağaç dallarına astıkları salıncaklarda sallandı.

Vatandaşların oluşturduğu yoğunluğun dışında, orman içerisinde araç yoğunluğu da dikkati çekti.

"İstanbul'un tadını çıkarıyoruz"

Bağcılar'dan ailecek ormana geldiklerini söyleyen Sezai Yalçın, trafik sakin olduğu için rahat ulaştıklarını belirtti.

Ormanın sabah saatlerine göre kalabalıklaştığını dile getiren Yalçın, "Bayram nedeniyle herkes memlekete gitti. Biz de hava almaya geldik. İnsanlarla bir arada olmak güzel, mutluluk veriyor. İstanbul'un tadını çıkarıyoruz." diye konuştu.

Piknik yapmak için ailesiyle saat 08.00'de ormana geldiklerini belirten Özkan Çalışkan, "Sabah kahvaltımızı yaptık, hava kararana kadar buradayız. Bayramın ilk günü kurbanla uğraştık, ikinci gün bayramlaştık, şimdi de buraya geldik." dedi.

Sabahın erken saatlerinde ormana gelen Cafer Çoban, "Bayram güzel geçti, İstanbul da sakin, boştu. Tatil için İstanbul güzel bir yer oldu." ifadelerini kullandı.

Mangal yakmak için Belgrad Ormanı'na geldiklerini söyleyen Ayhan Ekrek, "Kurban kestik, etlerimizi dağıttık, bayramlaştık artık yorulduk, dinlenmeye geldik. Trafik yok, hiçbir şey yok biz de eğlenmeye geldik." dedi.

Ailesiyle mangala gelen 8 yaşındaki Alperen Emir Ekrek de "Bayram çok güzel geçiyor. Bugün piknik yapıp top oynayacağız, sonra da yürüyüş parkuruna gideceğiz. Parkta da oynamayı düşünüyorum, benim için bayram eğlencesi." diye konuştu.

Sıcaktan bunalanlar denizde serinledi

Bayram tatilini İstanbul'da geçiren ve sıcak havadan bunalan bazı vatandaşlar ise sahil kenarlarına giderek denize girmeyi tercih etti.

Florya'daki Güneş Plajı'nda denize giren ve güneşlenenlerin oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.

Bakırköy Florya Sahili'ne giden vatandaşların bazıları yürüyüş yapıp, ağaç altlarındaki gölgelik alanlarda dinlenirken, kimileri de denizde vakit geçirdi.

Sarayburnu Sahili'nde de vatandaşlar yürüyüş yapıp, denizde serinledi.

Yerli ve yabancı turistler İstanbul'un uğrak noktalarından olan Eminönü'nde de yoğunluk oluşturdu. Kimileri yer altı çarşısında alışveriş yaparken, bazı vatandaşlar da balık ekmek ve mısır yiyerek vakit geçirdi.

Olta balıkçıları ise Galata Köprüsü'nde balık tuttu.

Vatandaşlar, fotoğraf çekerek anılarını kaydetti.

Çocuğunu denize girmesi için Yeşilköy Sahili'ne getiren Volkan Kaya, "Tatil zamanı başlayınca yine gideceğiz ama şimdi günü birlik geldik. Her yer kalabalık. Deniz güzeldi, haziran ayında sıcaktı. Bayram güzel geçiyor ama bir daha buraya geleceğimi sanmıyorum." diye konuştu.

Denize girenlerden Onur Sofu da "Sıcaktan dolayı yer aradık, geldik, mutluyuz. Deniz çok temiz değil ama idare ediyoruz, gelenler temiz bırakırsa çok memnun oluruz. İstanbul'un sıcağından kaçıp buraya geldik." ifadelerini kullandı.

Tatilini Adalar'da geçirmek isteyen vatandaşlar ise Kabataş İskelesi'nde yoğunluğa neden oldu.

Kabataş-Heybeliada- Büyükada vapuruna binmek isteyen yolcular, bir süre kuyrukta beklemek zorunda kaldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Kurban Bayramı Tatili: Ormanlar ve Sahiller İnsan Akınına Uğradı - Son Dakika

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