İstanbul\'da kurbanlıklar görücüye çıktı

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Emir Efe BENLİOĞLU/ İSTANBUL, KURBAN Bayramı sebebiyle Türkiye'nin birçok şehrinden İstanbul'a getirilen hayvanlar kurban pazarlarında görücüye çıktı. Türkiye Kasaplar Besiciler Et ve Et Ürünleri Federasyonu Bölge Başkan Vekili Veysel Günal, "Bu sene halkımız rahat olsun, Türkiye'de yeteri kadar kurbanlık var. Küçükbaşlar şu anda gelmedi, havanın sıcaklığından dolayı. Küçükbaşlar da kurbana 1 hafta kala giriş yapacaklar. Burada kurban fiyatları 80 bin liradan başlayıp 250 bine kadar gidiyor " dedi. Kurban pazarında 'Kızılelma' adı verilen bin 650 kilogram ağırlığındaki dana ise 650 bin liradan satışa çıkarıldı.

Kurban Bayramı için İstanbul'a getirilen hayvanların şehre girişine dün gece yarısı itibariyle izin verildi. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünden geçirilen hayvanlar kurban pazarlarındaki yerlerini almaya başladı. Sultangazi Belediyesi Kurban Pazarı'nın ilk gününde satıcıların hazırlıkları sürerken müşteriler de çadırları gezmeye başladı. Türkiye Kasaplar Besiciler Et ve Et Ürünleri Federasyonu Bölge Başkan Vekili Veysel Günal kurban pazarlarındaki faaliyetleri ve Türkiye'de bu yılki kurbanlık hayvan durumunu değerlendirdi. Günal, "Bu sene halkımız rahat olsun, Türkiye'de yeteri kadar kurbanlık var. Kimse kapılmasın, yani yeteri kadar hayvanımız var. Küçükbaşlar şu anda gelmedi, havanın sıcaklığından dolayı. Küçükbaşlar da kurbana 1 hafta kala aşağı yukarı giriş yapacaklar. Ama büyükbaşların yüzde 30'u girdi, yüzde 70'i bu hafta içinde tamamen dolar. Müşterilerimiz de bekliyoruz. Çok güzel geçmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Burada kurban fiyatları 80 bin liradan başlayıp 250 bine kadar gidiyor. Tabi bu hayvanın ağırlığına göre gidiyor. Hayvanlardan 3 kişilik olan var 5 kişilik olan var 7 kişilik olan var" dedi.

"TELEFONLA SİSTEME GİRDİĞİ ZAMAN HAYVAN HAKKINDA HER ŞEYİ GÖRÜR"

Kurbanlık almak isteyenlere bazı hatırlatmalarda bulunan Günal, "Kurban alırken halkımız ilk önce gözüne, rengine, hayvanın duruşuna, kulağı kesik olmaması, boynuzu kırık olmaması, daha canlı daha parlak olması, 2 yaş dediğimiz 24 ayı doldurması lazım. Böylece hayvan kurban vasfını taşımış olur. Etçi ırklardan fiyatı bu yüzden farklı olur. Bir de hayvan alırken vatandaşlarımız şunlara çok dikkat etmeli. Pasaportu, 2 yaş dediğimiz, TR dediğimiz kulağında Tarım Bakanlığı'nın web sitesi vardır. Bu siteye girdiğimizde bu hayvanın annesi, babası, doğum yeri, nereden geliyor bunları telefonla sisteme girdiği zaman zaten görür." diye konuştu.

"KIZILELMA, 1 TON 650 KİLO İLE GÖRÜCÜYE ÇIKACAK"

Kurban pazarlarında her yıl yapılan en güzel hayvan yarışmasını kazanmak için bu yıl aday olan hayvan hakkında da bilgi veren Veysel Günal, "Bu sene de güzel bir danamız var. Onun ismini de sizlerin huzurunda 'Kızılelma' koyuyoruz. Kızılelma, 1 ton 650 kilo ile inşallah görücüye çıkacak. Fiyatı da 650 bin lira inşallah Kızılelma'mız Türkiye'nin lensi olacak. Türkiye'nin bir Kızılelma'sı, yarışmaya da podyuma da yakışan bir kızıl elma olacak" dedi.

"1-2 GÜNE KALMAZ İĞNE ATSAN BURADA YERE DÜŞMEZ"

Kurbanlık almak için hayvan pazarına gelen Muhittin Akıncı, "Ortam normal şu an sakin ama fiyatlar yüksek. Yani alıcı bakımından da satıcı bakımından da fiyatlar yüksek. Biz ortak kesiyoruz, 2 kişi. Baktık 150, 150, 180'e kadar çıkıyor. Daha almadım bakıyorum. Çadırların hepsini gezeceğiz, başka yerlere de gideriz. Fiyat nerede uygunsa oradan kısmet olursa alacağız.ö dedi. Pazarlığı tamamlayıp kurbanlık hayvanını satın alan Yakup İfaret ise, "Hayvan görüldüğü gibi gayet güzel bir hayvan. Zaten bu arkadaş benim senelerden beri aldığım bir arkadaş. Sultangazi Belediyesi de burada bütün imkanları da sağlıyor. Aldık hayvanımızı, arkadaş sağ olsun gelmeden arıyoruz, görüşüyoruz. Allah kısmet ederse Kurban Bayramı'nın ikinci günü kesimhaneye gidip orada kesilecek. Allah inşallah bizim ve tüm Müslüman aleminin kesmiş olduğu kurbanları kabul eyler. Yoğunluk şu an o kadar değil ama 1-2 güne kalmaz iğne atsan burada yere düşmez. Belki hayvan bile bulamazsınız" şeklinde konuştu.

"HİZMETLERİMİZİ 24 SAAT ESASINA DAYANARAK BURADA SÜRDÜRÜYORUZ"

Sultangazi Belediyesi Kurban Pazarı'ndaki faaliyetler hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Soner Bozkurtlar da, "Burada bu sene 200 çadır kurduk. Bunlardan 160 tanesi büyükbaşlar için, 40 tanesi küçükbaş hayvanlar için hizmet verecek. Burada veteriner işleri olarak hayvan kontrollerimiz, hayvanların sağlık kontrolleri, yaş kontrolleri, kurbanlık vasfı taşıyıp taşımadıklarının kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda hem buraya ziyarete gelecek olan vatandaşlarımız için hem de burada hayvan satmaya çalışan çadır sahipleri için haşere mücadelesi ve sinek mücadelesini hizmetlerimizi 24 saat esasına dayanarak burada sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.