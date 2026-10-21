İstanbul'da kurye görünümüyle yaklaşık 100 kilo uyuşturucu taşıyan 2 kişi tutuklandı

İstanbul'da yemek kuryesi görünümüyle uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı, yaklaşık 100 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 19 Ekim'de Esenyurt, Silivri, Ataşehir, Başakşehir, Kağıthane ve Avcılar'daki 6 adres ile 3 araca operasyon düzenledi.

Operasyonlarda A.Y. (24) ve Y.T.Ö. (23) yakalandı. Araç ve adreslerdeki aramalarda 98 kilo 500 gram skunk, 1 kilogram kokain, 3 hassas terazi ve bir el bombası ele geçirildi.

Şüphelilerin, uyuşturucu maddeleri kapalı kolilerde taşıdıkları ve yemek dağıtımı yapan kurye görünümüyle teslim ettikleri belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Ekipler, şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen D.G.E'yi (23) de gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada, ipe bağlanarak binanın asansör boşluğuna sarkıtılan el yapımı patlayıcı ile 7,62 milimetre çapında 29 fişek bulundu.

Şüpheli D.G.E. işlemleri için emniyete götürüldü.

Ekiplerin çalışması kapsamında, Kağıthane'de depo olarak kullanıldığı değerlendirilen bir adrese de operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada sentetik uyuşturucu hap yapımında kullanılan 568 kilo 300 gram ham madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.