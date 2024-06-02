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İstanbul'da LGS heyecanı başladı

İSTANBUL - Türkiye genelinde 1 milyondan fazla öğrencinin ter dökeceği Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınavı saat 09.30'da başladı. İstanbul'da da on binlerce öğrenci sabah erken saatlerde sınava girmek için okullara koştu. Veliler ise okul önünde heyecanla çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi.

Türkiye genelinde 1 milyonu aşkın öğrencinin ter dökeceği LGS heyecanı saat 09.30'da başladı. İstanbul'da sınavın gerçekleştirildiği okullardan biri olan Beşiktaş Ali Yakın Ortaokulu'na gelen öğrenci ve velilerin büyük heyecan yaşadığı görüldü. On binlerce öğrenci sabah erken saatlerde sınava girmek için okullara koştu. Veliler ise okul önünde çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi.

"Veliler olarak heyecanlıyız"

Öğrencisini sınava getiren velilerden Fatih Halaç, "Sınav heyecanı var. Bir sene çocuğumuz sınava hazırlandıktan sonra sınava girdi. Veliler olarak heyecanlıyız. Sınava güzel çalıştı, inşallah emeğinin karşılığını alır. Burada bütün öğrencilerimize de başarılar diliyorum" dedi.

"Ben daha çok heyecanlıyım"

Veli Aynur Gencer ise, "Çok heyecanlıyım. Durmadan ağlıyorum, ben daha çok heyecanlıyım. Sınava iyi hazırlandı, inşallah iyi geçer o da çok heyecanlıydım" şeklinde konuştu.

"Başarılar diliyorum"

Ali Gencer ise, "Spor hocası olmak istiyor ama lise tercihinde gazeteciliği seçecek. Başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.