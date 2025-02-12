İstanbul'da Mobil İkram Araçları ile Soğuk Havada Sıcak İkram - Son Dakika
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İstanbul'da Mobil İkram Araçları ile Soğuk Havada Sıcak İkram

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İstanbul'da bir haftadır etkili olan soğuk hava nedeniyle belediyeler, vatandaşlara Mobil İkram Araçları ile sıcak çorba ve çay ikram etmeye başladı. Bazı ilçelerde sıcak içecek ikramları trafikteki yoğunluğu azalttı.

12.02.2025 16:29  Güncelleme: 16:46
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(İSTANBUL)- İstanbul'da bir haftadır etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı havada belediyeler, yoğun olarak kullanılan güzergahlarda vatandaşlara Mobil İkram Araçları ile sıcak çorba ve çay ikram etti. Kartal, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu, Üsküdar, Silivri, Beykoz, Çatalca, Sancaktepe belediyeleri başta olmak üzere çok sayıda belediye özellikle soğuk havanın etkili olduğu akşam ve sabah saatlerinde bu hizmeti sundu.

Soğuk ve kar İstanbul'da aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Salı günü 9 ilçede, çarşamba günü de il genelinde okulların tatil edildiği kentte bugün de aralıklarla kar yağışı sürdü.

Önlemler etkili oldu

Özellikle kentin batısı ve kuzeyindeki ilçelerde etkili olan kar yağışı yüzünden trafikte yaşanabilecek aksaklıklara karşı İBB'nin aldığı önlemler etkili oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da çağrısına uyan çok sayıda yurttaş özel araçlarıyla trafiğe çıkmak yerine toplu taşımayı tercih etti. Diğer çalışma günlerinde yüzde 70-80'leri gören sabah trafiği bu sabah yüzde 50'lerde seyretti. Gün içinde de diğer çalışma günlerine nazaran rahat bir trafik olduğu gözlendi.

Soğuk havada sıcak çorba ve çay ikramı

Kartal, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu, Üsküdar, Silivri, Beykoz, Çatalca, Sancaktepe belediyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda belediye de 'Mobil İkram Aracı' ile vatandaşlara sıcak çorba ve çay sundu. Kartal'da sabahın erken saatlerinden itibaren Kartal'da özellikle ulaşım aksının en yoğun olduğu Kartal Metro ve Soğanlık Metro durakları çıkışlarında hizmet vermeye başlayan ekipler, işlerine giden ve yoldan geçen vatandaşlara ikramda bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Mobil İkram Araçları ile Soğuk Havada Sıcak İkram - Son Dakika

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