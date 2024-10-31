İstanbul'da Narkoçelik-44 Operasyonu

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik İstanbul'da düzenlenen "Narkoçelik-44" operasyonunda; 3 ton 515 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi. Yerlikaya, operasyonlarda 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 6 uyuşturucu madde imalatçısı yakalandığını da kaydetti.

Bakan Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi merkezli Esenyurt, Bağcılar, Esenler ve Bayrampaşa ilçelerinde 8 farklı adres ve 4 ayrı araca yönelik düzenlenen "Narkoçelik-44" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya, operayasyonlarda 2 ton 203 kg metamfetamin (Talk pudrasına emdirilmiş), 1 Ton 79 kg sıvı metamfetamin, 223,5 kg kristal metamfetamin, 188 kilogram ara kimyasal madde, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet hassas terazi, 1 adet dedektör ile çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildiğini bildirdi.