İstanbul'da Narkokapan-2 Operasyonu: 8 Tutuklama - Son Dakika
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İstanbul'da Narkokapan-2 Operasyonu: 8 Tutuklama

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'daki operasyonda 8 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

12.12.2024 08:46
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Narkokapan-2" operasyonunda 8 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik "Narkokapan-2" operasyonunun düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 95,5 kilogram sentetik uyuşturucu, 74 kilogram kokain ve 1 milyon 16 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, operasyonda 2'si yabancı uyruklu zehir taciri 8 şüphelinin yakalandığını ve tamamının tutuklandığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, "Küresel bir felaket olan uyuşturucu ile mücadele yalnızca bir güvenlik meselesi değildir, yarınlarımızın da meselesidir. Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Operasyona ilişkin görüntüleri de paylaşan Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve çalışmalarda görev alan polis ekiplerini tebrik etti.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Başakşehir, Esenyurt, İstanbul, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Narkokapan-2 Operasyonu: 8 Tutuklama - Son Dakika

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