İstanbul'da okul saldırısına Fatih Erbakan 'Artık başsağlığı dilemekle yetinemeyiz' dedi - Son Dakika
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İstanbul'da okul saldırısına Fatih Erbakan 'Artık başsağlığı dilemekle yetinemeyiz' dedi

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İstanbul\'da okul saldırısına Fatih Erbakan \'Artık başsağlığı dilemekle yetinemeyiz\' dedi
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulun kapısında öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıya tepki gösterdi. Erbakan, 'Artık başsağlığı dilemekle yetinemeyiz' diyerek okulların güvenlik kadar maneviyatla korunması gerektiğini savundu.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul Başakşehir'deki okul saldırısında bir öğrencinin hayatını kaybetmesine ilişkin, "Artık başsağlığı dilemekle yetinemeyiz" dedi.

Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Başakşehir'de bir ortaokulun kapısında yavrularımızın kanı döküldü, bir evladımızı daha toprağa veriyoruz. Siverek'te, Kahramanmaraş'ta, Turgutlu'da yanan ateş daha sönmeden bu kez İstanbul'un göbeğinde bir okul yasa büründü. Hayatını kaybeden yavrumuza Allah'tan rahmet, ailesine sabr-ı cemil, yaralı evlatlarımıza acil şifalar diliyoruz. Ama artık başsağlığı dilemekle yetinemeyiz.

Okul, çocuğun ikinci evi. O evin kapısında güven yoksa, devletin koruyan eli de yok demektir. Bir yılda peş peşe gelen saldırılara rağmen tedbiri 'soruşturma başlatıldı' cümlesine sıkıştıranlar, milletin vicdanına hesap vermek zorundadır. Meseleyi yalnızca kapıdaki turnikeye, nöbetteki görevliye indirgemek de büyük yanılgı olur. Ailesi yıpratılan, ekranlardan ve sosyal medyadan şiddetle beslenen, değerlerinden koparılıp yalnızlığa terk gençler, bu çarpık düzenin eseri.

Erbakan Hocamızın bize emanet ettiği manevi vatan şuuru tam da bunu anlatır: Manevi vatanın kalesi aile, burcu ise okuldur. Biz Yeniden Refah olarak diyoruz ki okullarımızı güvenlik kadar maneviyatla, eğitimimizi ahlakla, ailelerimizi de lafla değil, kanunla ve iradeyle koruyacak bir anlayış şart."

Kaynak: ANKA
Fatih ErbakanBaşakşehirİstanbulGüvenlikPolitikaGüncelRefahSon Dakika

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