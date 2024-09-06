İstanbul'da okulların açılacağı gün toplu ulaşım ücretsiz olacak - Son Dakika
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İstanbul'da okulların açılacağı gün toplu ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 9 Eylül Pazartesi günü okulların açılacağı saatlerde toplu ulaşım araçlarını ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Ayrıca, okul servis araçlarına İSPARK'ın ilk gün ücretsiz hizmet sağlayacağı belirtildi. İETT ve Metro İstanbul da ek seferler düzenleyecek. Şehir Hatları ise kış tarifesine geçecek ve okullarda trafik denetimi yapmak üzere 259 zabıta personeli görevlendirilecek.

06.09.2024 12:49
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İstanbul'da okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi günü 06.00-16.00 saatleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

İBB'den yapılan açıklamada, kentte 9 Eylül'de 17 bin okul servisinin trafiğe çıkacağı kaydedildi.

İBB yetkili birimlerinin 3 gün boyunca nöbet tutacağı belirtilen açıklamada, kent içi kameralarından İstanbul trafiğinin izleneceği, tıkanan arterler ile ilgili durumun birimlere bildirilip anında müdahale edileceği belirtildi.

Okulların açılacağı pazartesi günü 06.00-16.00 saatleri arasında İBB'ye bağlı bilet entegrasyona dahil olan toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağı aktarılan açıklamada, okul servis araçlarına İSPARK'ın ilk gün ücretsiz hizmet vereceği anlatıldı.

İETT'nin, okulların açılmasından itibaren her gün 1716 ek sefer yapacağı, Metro İstanbul'un da 435 ilave sefer planladığı kaydedilen açıklamada, "Ayrıca okulların açılmasıyla birlikte ilk 2 gün okul servis araçları, arabalı vapurlardan öncelikli olarak yararlanacak. İDO'nun Sirkeci-Harem hattındaki yaya yolcular ücretsiz seyahat edecek." ifadelerine yer verildi.

Şehir Hatlarının da kış tarifesine geçeceği bilgisine yer verilen açıklamada, 113 ekipten oluşan 259 zabıta personelinin okullarda trafik denetimi yapılması ve yönlendirilmesi amacıyla görev alacağı belirtildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İstanbul'da okulların açılacağı gün toplu ulaşım ücretsiz olacak - Son Dakika
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