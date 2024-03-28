İstanbul\'da öldürülen kedinin adı Kırklareli\'deki rehabilitasyon merkezine verildi

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İstanbul Başakşehir'de bir sitenin asansöründe öldürülen kedi "Eros"un adı, Kırklareli Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine verildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, merkezde düzenlenen törende Kırklareli Belediyesinin sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını yakından takip ettiğini kaydetti.

Sokak hayvanlarının yaşamın bir ortağı olduğunu ifade eden Özçağdaş, dünyanın sürdürülebilir, daha güzel bir yer olması için tüm canlılara önem gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kedinin öldürülmesinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Özçağdaş, "Kedi Eros'un adının Kırklareli'nde yaşatılacak olmasından dolayı memnuniyet duydum. Eros sembol bir isim. Yaşananlar hepimizin yüreğini çok burktu, dolayısıyla 'bir daha kedi Eros'lar olmasın, tekrar bunlar yaşanmasın' diye bu sembolleri yaşatmak lazım. " dedi.

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Kırklareli'nin sokak hayvanlarına karşı son derece duyarlı bir kent olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, kedi Eros'un adını yaşatmak ve sokak hayvanları konusunda farkındalık yaratmak için geçici hayvan barınağının adını, Kedi Eros Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine çevirdiklerini kaydetti.

Özçağdaş ve beraberindekiler rehabilitasyon merkezini gezerek, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.