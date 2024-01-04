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İstanbul'da 6 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da 6 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan ilçesinde silah ve uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişiyi yakaladı. Operasyonda 6 ruhsatsız tabanca ve 8 kilo 300 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler, adli makamlara sevk edildi.

İstanbul\'da 6 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
04.01.2024 - 13:09,  Güncelleme: 13:14
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda 6 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan ilçesinde silah ve narkotik madde ticareti yapan 2 kişinin, suç unsurlarını ikamet ve iş yerlerinde sakladıklarını belirlemesi üzerine harekete geçti.

Demirkapı Mahallesi'ndeki 3 adres ile Fatih Hırka-i Şerif Mahallesi'nde bulunan 1 adrese dron destekli eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, havadan da görüntü alarak şüpheliler E.Ö. ile G.Y'yi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, tabanca sürgüsü ve namlusu ile 8 kilo 300 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haklarında çok sayıda suç kaydı bulunan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA
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