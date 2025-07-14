İstanbul\'da Organize Suç Operasyonu: 89 Gözaltı

İSTANBUL'da, liderliğini kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında firari olan İ.A.'nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 89 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında ele geçirilen çok sayıda silah ve malzeme İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Sergiyi gezen İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, hiçbir suç örgütüne geçit verilmeyeceğinin mesajını verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, silahlı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen organize suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda adrese yapılan baskınlarda örgütle bağlantılı olduğu belirlenen 89 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, çalıntı araç ve motosikletlerle; kasten öldürme, kasten yaralama, nitelikli yağma, resmi belgede sahtecilik, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet, uyuşturucu ticareti, genel güvenliği tehlikeye sokma, tehdit ve motosiklet hırsızlığı gibi toplam 116 ayrı eyleme karıştıkları tespit edildi.

Operasyon kapsamında örgütün propaganda ve eleman temini için kullandığı değerlendirilen 40 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Ayrıca, suç örgütlerine silah temin ettiği belirlenen 3 yasa dışı silah atölyesi ile toplam 250 adrese düzenlenen baskınlarda; 214 ruhsatsız tabanca, 3 uzun namlulu tüfek, 1 kalem tabanca, 5 çelik yelek, 2 çalıntı motosiklet ve çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında daha önce yapılan çalışmalarda yakalanan 150 kişi ise adliyeye sevk edilmiş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ele geçirilen silah ve malzemeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde basına sergilendi. Sergiyi gezerek açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Hiçbir suç örgütüne müsamaha göstermeyeceğiz. Suçla ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla sürecek" ifadelerini kullandı.