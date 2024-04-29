İstanbul'da Organize Suç Örgütü Çökertildi, 9 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da Organize Suç Örgütü Çökertildi, 9 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen 'Mahzen-34' operasyonunda Sezai Gülmez'in elebaşılığını yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve örgüt üyesi 9 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyon sonucunda ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişeklere el konuldu.

29.04.2024 09:36
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-34" operasyonunda Sezai Gülmez'in elebaşılığını yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve örgüt üyesi 9 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-34" operasyonuna ilişkin bilgi verdi. Yerlikaya şunları kaydetti:

"İstanbul'da düzenlenen 'MAHZEN-34' operasyonunda elebaşılığını Sezai Gülmez'in yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı.

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Elebaşılığını Sezai Gülmez'in yaptığı organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten adam öldürmeye teşebbüs, işyerlerine yönelik çok sayıda molotofkokteyli ve silahlı saldırı, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 6136 sayılı kanuna muhalefet, tehdit ve mala zarar verme suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyon sonucu: 3 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda şarjör ve fişeğe el konuldu."

İstanbul\'da Organize Suç Örgütü Çökertildi, 9 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Organize Suç Örgütü Çökertildi, 9 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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