İstanbul\'da Otomobil ve Motosiklet Hırsızlığı Yapan Şüpheli Yakalandı

İSTANBUL'da, bir hafta içinde, 2 otomobil ile 4 motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli Ferhat M. (22), polis tarafından yakalandı. Daha önceden 17 suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüphelinin suç ortaklarıyla birlikte bir otoparktan otomobil çaldığı anları, güvenlik kameraları görüntüledi.

Fatih, Zeytinburnu ve Bakırköy ilçelerinde, birbiri ardında meydana gelen araç hırsızlıkları üzerine polis harekete geçti. Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda, şüphelilerin bir olayda güvenlik kameralarınca görüntülendiği tespit edildi. Görüntülerde, bir otoparka gelen şüphelilerin, görevlinin bir an için boş bıraktığı kulübeye girerek kontak anahtarlarını aldıktan sonra park halindeki araçları çaldıkları görüldü.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini tespit ettikleri şüphelilerden Ferhat M.?yi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelinin daha önceden 17 suç kaydı olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalarda, şüphelinin 30 Aralık 2023 tarihinden itibaren yaklaşık bir hafta içinde, 2 otomobil ile 4 motosiklet hırsızlığının faillerinden biri olduğu belirlendi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Olaylarla ilgili soruşturmanın sürdüğü, firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.