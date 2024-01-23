 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'da Otopark Ücretleri Yüksek Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da Otopark Ücretleri Yüksek Tepkisi

İstanbul'da özel otoparklarda yapılan zamlar ve yüksek ücretler sürücülerin tepkisine neden oluyor. Laleli'de bir otoparkta otomobil sürücüleri 2 saat için 340 lira, cip ve minibüs sürücüleri ise 470 lira ödemek zorunda. Aynı otoparkta aylık abonman ücreti ise 10 bin lira. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, otopark fiyatlarına bir standart getirilmesi gerektiğini belirtiyor.

İstanbul\'da Otopark Ücretleri Yüksek Tepkisi
23.01.2024 - 11:32,
Abone Ol

Emine DERYA -Erdi DEMİR/ İSTANBUL'da en büyük problemlerinden biri de otopark sorunu. İSPARK otoparklarının yanı sıra özel işletmelerin son zamanlarda yaptıkları zamlar sürücülerinin tepkisini çekiyor. Laleli'de özel bir otoparkı kullanmak isteyen otomobil sürücüleri 2 saate kadar 340 lira, cip ve minibüs sürücüleri ise 470 lira ödemek zorunda. Otomobillerin günlük park ücreti ise 1020 lira. Aynı otoparkta otomobiller için aylık 10 bin lira abonman talep ediliyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu otopark fiyatlarına bir standart getirilmesi gerektiğini belirtiyor. Ağaoğlu, "Bunlar fiyat belirlerken hiçbir ölçü tanımıyorlar. Ölçü yok çünkü. Mutlaka bir ölçü getirilmeli" dedi.

İstanbul'da İSPARK otoparklarının yanı sıra özel işletmelerde zam yaptı. Laleli'de özel bir otoparkı kullanmak isteyen otomobil sürücüleri, 2 saat için 340 lira, cip ve minibüsler için 470 lira ödüyor. Aynı otoparkta otomobiller için aylık abonman fiyatı 10 bin lira, cip ve minibüsler için ise14 bin lira. Yine Laleli'de bir özel otoparkın giriş-çıkış ücretine 150 lira, aynı semtte başka bir otoparkta 15 dakika için 100 lira ödenirken, Beşiktaş'ta ise özel bir otoparkı kullanmak isteyenler 30 dakika için 100 lira ödüyor.  Yüksek otopark ücretlerine karşı araç sahiplerinin haklarını aramaları gerektiğine dikkat çeken Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, fiyat listesi bulunmayan otoparklarda araç sahibinin ödediği bedelin fişini alarak tüketici hakem heyetine başvurabileceğini söyledi.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN ÖNLEM ALMASI LAZIM"

Büyükşehirlerdeki yüksek otopark ücretlerine dikkat çeken Aydın Ağaoğlu fiyatlara ölçü getirilmesi gerektiğini belirterek, "Büyükşehirlerde otopark sorunu had safhada. Bazı fırsatçılarda belirli yerleri işgal ederek özellikle otopark bulunması zor olan merkezi yerlerde Şişli'de, Nişantaşı'nda, Laleli'de çok yüksek bedeller isteyebiliyorlar. Buna karşı büyükşehir belediyelerinin mutlaka bir önlem alması lazım. Tarife komisyonunca bunlara yetki verilip ücretleri de belirlenmeli. Çünkü bilindiği üzere alışveriş merkezlerinde İBB bünyesindeki UKAME 3 saate kadar ücretsiz diyor, 3 saate kadar alınacak tarife komisyonu onayına tabiidir. Burada tartışmalar sonra erdi. Gerçi ücret alanlar var hala ama tüketici hakkını aradığında da ödediği ücreti geri alabiliyor. Fakat değnekçiler bitti diyoruz vale şirketleri kuruldu. Bunlar da fiyat belirlerken hiçbir ölçü tanımıyorlar. Ölçü yok çünkü. Mutlaka bir ölçü getirilmeli. Aksi halde vatandaş arabasını bırakıyor 1 saatliğine 500 lira para istiyorlar ve vatandaş şok geçiriyor" dedi.

SUNULAN ÜCRETİN HİZMET LİSTESİ, TABELASI BULUNMASI LAZIM

Otopark fiyatlarının hizmet listesi veya fiyat tabelasında belirtilmesi gerektiğini söyleyen Ağaoğlu, "Tüketici kanununa göre her ürün ve hizmet sunulan noktada, sunulan ücretin hizmet listesi, tabelası bulunması lazım. Yani o fiyatı belirtmeden orada bu bedellerin alınması aslında hukuksuz. İspark'ın yol kenarına koyduğu tabelalar var. Asgarisi 52 liraya çıktı. Bu nedenle şayet tüketici İspark'ın faaliyet gösterdiği bir alanda arabasını park ediyorsa ödeyeceği ücreti biliyor ama İspark'ın bulunmadığı veya başkaları tarafından; eğlence mekanlarının, yeme-içme yerlerinin önünde yakınında park ederken bir valeye aracını teslim ettiyse bunlar hastanelerde de oluyor, özel hastanelerde oluyor gerçekten sürprizle karşılaşabiliyor" şeklinde konuştu.

MUTLAKA DÜZENLEME YAPILMALI

Ağaoğlu, "Bu fahiş bedelleri almalarının önüne geçilmesi için büyükşehir belediyelerinin mutlaka tedbir alması ve bunları ruhsatlandırıp tarife komisyonunca verilecek ücretleri liste olarak asması zorunluluğu getirilmesi lazım. Vatandaş arabasını park etti alan kişi acaba yetkili biri mi. Arabayı alıp götürüp kaçabilir de hasar da verebilir, birine de çarpabilir Allah korusun. İşte bu nedenle mutlaka düzenleme yapılmalı. Şayet park ettiği alanda fahiş bedelle karşılaşıyorsa tüketici fiyat listesine baksın. Fiyat listesi olmadığı takdirde ödediği bedelin fişini alarak tüketici hakem heyetine başvurup o bölgede İspark'ın ödediği tarife üzerinden ne kadar fark verdiyse onun iadesine karar verilmesini talep edebilir." dedi.

Araç sürücüsü Asım Yıldız otopark fiyatlarının yüksek olduğunu belirterek, " Fiyatlar pahalı. Gerçekten pahalı yani. Mesela biz aylık ödeme yapıyoruz. Geçen yıl bin 100 küsur lira civarındaydı. Aylık olarak biraz daha ekonomik ama diyelim gün içinde girip çıkmak 180 lira, yüksek" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Aydın Ağaoğlu, İstanbul, İspark, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Otopark Ücretleri Yüksek Tepkisi - Son Dakika


23:01
TBMM, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi TBMM, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi
22:39
Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16
Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54
Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18
Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12
Galibiyeti unutan Volkan'a 'Ayrılacak mısın?' diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi

Son Dakika
23:01 TBMM, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi
22:39 Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16 Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54 Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18 Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının başını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 23:24:17. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Otopark Ücretleri Yüksek Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement