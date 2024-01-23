İstanbul\'da Özbekistanlı kadınlar bıçaklı saldırıya uğradı, biri hayatını kaybetti

Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL, FATİH'te 4 katlı binanın giriş katındaki dairede yaşayan Özbekistanlı iki kadın, evlerine gelen kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Shakhnoza Kurbonova hayatını kaybederken, şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Olay, pazar günü sabah saatlerinde, Molla Gürani Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre kiraladıkları dairede bir kız arkadaşıyla kalan Özbekistan uyruklu Shakhnoza Kurbonova, evine gelen bir erkekle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheli, eline aldığı bıçakla iki kadını defalarca bıçaklayarak evden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kadınları ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Ağır yaralanan Kurbonova, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan diğer kadının ise tedavisi sürüyor. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına alırken olayın yaşandığı daire ise savcılık emriyle mühürlendi.