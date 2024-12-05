İstanbul'da Özel Eğitim Sınıfı Açıldı

Güncel

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "İstanbul'da 23 özel eğitim meslek okulu, 47 uygulama okulu ve 98 bağımsız özel eğitim okullumuz var. Özel eğitim yoluyla toplamda 82 bin öğrenciye hizmet veriyoruz." dedi.

Fatih Kadırga İlkokulu'ndaki özel eğitim sınıfının açılışında konuşan Yentür, çok anlamlı ve güzel bir projenin başlangıcına imza atmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak anayasal zorunluluk ve sosyal devletin gereğince çocuklara fırsat eşitliği sağlamanın en büyük öncelikleri olduğunu belirten Yentür, "Özel eğitim öğrencilerinin sınıfları, fiziki imkanları ve eğitim materyallerinin sağlanması için İstanbul Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül'ün öncülüğünde adım attık. Kadırga İlkokulu'nda bu anlamda yeni bir sınıfı hayata geçirdik." diye konuştu.

Kentteki özel eğitim öğrencilerine yönelik çalışmalarına değinen Yentür, şunları kaydetti:

"İstanbul'da Milli Eğitim Bakanlığı olarak her gün 34 bin öğrenciyi evinden alıp, özel eğitim okullarına getiriyoruz. Öğle yemeklerini veriyoruz ve akşamları tekrar evlerine bırakıyoruz. İstanbul'da 23 özel eğitim meslek okulu, 47 uygulama okulu ve 98 bağımsız özel eğitim okullumuz var. Özel eğitim yoluyla toplamda 82 bin öğrenciye hizmet veriyoruz. Önemli olan bundan sonra hayata ve istihdama katılması anlamında sektörel işbirlikleriyle çocuklarımızın, aileleriyle birlikte yarınlara hazırlanmalarında büyük bir öneme sahip olduğumuzun da farkındayız. İnşallah engelleri hep birlikte aşırız. Önemli olan kalpte ve kafada engel olmaması. Bu gök kubbede içinde en kıymetli, en değerli varlık insandır. O yüzden özel çocuklarımızı yürekten desteklerimizi sunuyoruz."

İstanbul Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül de İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün girişimiyle 100 okulda özel eğitim sınıfı açmak istediklerini belirtti.

Özel eğitim gereken çocukların da okullarda diğerlerinden farklı bir eğitim hakkına sahip olduğunu dile getiren Gülden Gül, "Özellikle ben de öğretmen olduğum için bu okulların açılmasını destekliyorum. Kalplerdeki ve kafalardaki engelleri kaldırdıktan sonra hem İstanbul'da hem Türkiye'de eğitimde çok daha iyiye gideceğimize inanıyoruz. Sadece özel öğrencilerimiz için değil, aileleri için de bu sınıflar büyük bir adım. Onlarla okul içinde ve dışında etkinlikler planlıyoruz. Aslında onların çocuklarının bizim de evladımız olduğunu hissettirmeye çalışıyoruz. Biz, hiçbir öğrencimizi gözden kaçırmak istemiyoruz." ifadelerine yer verdi.