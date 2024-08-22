İstanbul'da para bozma bahanesiyle esnafı dolandıran şüpheli tutuklandı

İstanbul'da para bozma bahanesiyle esnafı dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, farklı ilçelerde esnafın bir kişi tarafından bozuk para bozma bahanesiyle dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 35 suç kaydı bulanan şüphelinin Doğan Y. (54) olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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