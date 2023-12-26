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İstanbul'da PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerde, PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 17 şüpheli tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 ilçede eş zamanlı operasyon düzenleyerek 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Diğer 6 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul\'da PKK/KCK-PYD/YPG\'ye yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı
26.12.2023 - 10:11,
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İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG'ye yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerde, örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 17 şüpheli tespit edildi.

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un 10 ilçesinde 17 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer 6 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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