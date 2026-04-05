İstanbul'da Polisleri Taşıyan Servis Aracının Karıştığı Kazada Şehit Olan Polis Memuru Seçkin Yalçın İçin Taziye Mesajı

05.04.2026 12:31
İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da polisleri taşıyan servis aracının karıştığı kazada yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede şehit olan polis memuru Seçkin Yalçın için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Seçkin Yalçın; 30 Mart 2026 günü servis aracının Kuzey Marmara Otoyolu'da yapmış olduğu trafik kazası sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 5 Nisan 2026 günü şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...

06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
01:38
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
01:09
Araç karşı şeride geçti Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
23:42
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
21:40
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
