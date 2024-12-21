İstanbul'da Restoran Kavgası

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İstanbul'un Fatih ilçesinde çalışmaya başladığı ilk gün işten çıkarılan garson ve akrabaları ile iş yeri çalışanlarının kavgası kamerayla kaydedildi.

Hocapaşa Mahallesi Arpacılar Caddesi'nde bir restoranda işe başlayan M.J.K, buradaki diğer çalışanlarla anlaşamadığı gerekçesiyle aynı gün işten çıkarıldı.

Bunun üzerine 4 akrabasını yanına alarak iş yerine giden M.J.K, restoranın sahibi F.B. ve 4 çalışanla kavga etmeye başladı. M.J.K. ve yanındakilerin ellerindeki muşta, bıçak ve bıçak bileme aletleriyle saldırdığı diğer taraf da tekme ve yumrukla karşılık verdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavgada yaralanan restoran çalışanı 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

M.J.K'nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheliyi gözaltına alan polis ekipleri, kavgada kullanılan muşta, bıçak ve bıçak bileme aletine de el koydu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Bu arada, tarafların kavga anı bir vatandaşın cep telefonu ile güvenlik kamerasınca kaydedildi.