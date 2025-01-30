İstanbul'da Ruhsatsız Otellere Kapatma Uyarısı - Son Dakika
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İstanbul'da Ruhsatsız Otellere Kapatma Uyarısı

İstanbul\'da Ruhsatsız Otellere Kapatma Uyarısı

İstanbul Valisi Davut Gül, ruhsatı olmayan otellerin en geç bu hafta sonuna kadar kapatılacağını açıkladı. Ayrıca kaçak alkol satan işletmelerin ruhsatlarının da iptal edileceğini belirtti.

30.01.2025 18:27  Güncelleme: 18:32
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İSTANBUL İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Otellerle ilgili bir süreç başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi olmayan otellerimizin tamamı yarın kapatılmazsa, en geç cumartesi ya da pazar günü tamamını kapatacağız" dedi.

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 4'üncü Dönem Toplantısı, Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda yapıldı. İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığındaki toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları, İBB'ye bağlı iştirakler, kamu ve kuruluşlarının yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meslek kuruluşları ve üniversitelerin temsilcileri katıldı. Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Ferdi binaların tekraren gözden geçirilmesi lazım. Binalarımızın, vatandaşın hizmet aldığı binalarının yüzde 100'ünün depreme dayanıklı olması gerekiyor. Bunu daha önce yazılı olarak da sözlü olarak da söylendi ama her seferinde varsa envanterlerinizde yeni giren binalar ya da yeni çalışma alanları, bunları lütfen kontrol edin. Son olarak Bolu'da hepimizin vicdanını sızlatan bir yangınla karşılaştık. Yangınlarda bize düşen üç tane görev var. Birincisi kendi kurumlarımızın yangınla ilgili tedbirlerinin gözden geçirilmesi, ikincisi özellikle denetleme durumunda olduğumuz alanların denetlenmesi. Bu ne demek oteller, otellerle ilgili bir süreç başladı. Kaymakamlarımız koordine edecek, otellerde ruhsatı olmayan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi olmayan otellerimizin tamamı yarın kapatılmazsa, en geç cumartesi ya da pazar günü tamamını kapatacağız. Pazartesi günü itibari ile ruhsatsız ya da ruhsatlı olup Turizm Bakanlığı'ndan 'Basit Konaklama Belgesi' olmayan konaklama yerlerini tamamını kapatmış olacağız. Listeler belli, dolayısıyla da yarına kadar bitirelim. Ölçekten dolayı yetiştiremezsek, cumartesi ve pazar günleri bunların tamamını kapatmış olalım. Üçüncüsü de, bunun dışındaki yine görev alanımıza giren yerlerde belirli bir takvim içerisinde hem büyükşehir itfaiye, hem ilçe belediyelerimiz, hem emniyet boyutunda kaymakamlarımız da bunu koordine ederek vatandaşlarımızın bu anlamda güvenliğini yüzde 100 sağlamış olalım" dedi.

'KAÇAK ALKOL SATAN HER KİMSE RUHSATI İPTAL EDİLECEK'

Kaçak alkol satanlarla ilgili de konuşan İstanbul Valisi Gül, "Ocak ayı içerisinde kaçak alkolle ilgili bir sıkıntı yaşandı. Eskiden kaçak alkol olaylarında, alkol şişesinin aynısı taklit edilmesi, dolayısıyla vatandaşımızın da bilmeden şişeyi alıp kullanması ve bunun neticesinde de ortaya bir mağduriyet çıkması şeklindeydi. Şimdi son olan olaylara baktığımızda, bir taklit yok. Kendisinin herhangi bir plastik bidonla ya da pet şişeyle yaptığı, dağıttı, sattığı bir mekanizma var. Dolayısıyla da mahallemizdeki bakkal, kırtasiye herhangi bir ev yapıyorsa, satıyorsa, dağıtıyorsa bunları bizim sadece kaçak alkol sattığı için yapılan işlemler olarak değil, ilçe belediyelerimizle birlikte bunların asli işi neyse o ruhsatı iptal etmemiz lazım. Özetle mahalledeki herhangi bir işletme, adı ne olursa olsun, kendi görev alanına girmemekle birlikte kaçak olarak alkol satıyorsa, pet şişede alkol satıyorsa, ham maddesini bulunduruyorsa ve bunu da emniyet, zabıta tespit ettiyse, sonsuza kadar o işletmenin kapatılması lazım. Burada şartları olabildiğince zorlayacağız. Vatandaşımızın tırnağının bile zarar görmemesini bizim sağlamamız lazım. Vatandaşlarımızı da zaman zaman uyaralım. Belki 100 kere alır hiçbir sıkıntı yaşamaz. 101'inci kez aldığında ham madde bozuk gelebilir. Ayarını tutturamamış olabilirler. Sonuç itibari ile ölümlere sebebiyet veriyor. Bizim bunu gündemimizden kaldırmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Davut Gül, Güvenlik, İstanbul, Politika, Ekonomi, Turizm, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Ruhsatsız Otellere Kapatma Uyarısı - Son Dakika

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