İstanbul'da Rüşvet Operasyonu: 12 Belediye Görevlisi Gözaltında

İstanbul'da, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da bulunduğu 12 belediye görevlisi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz ile Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ'ın da aralarında olduğu 12 belediye görevlisinin suç örgütünün belediyeden aldığı ihalelere fesat karıştırdığı belirlendi.

Savcılık bu tespitler üzerine şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ, Destek Hizmetleri Müdürü Gülal Erdovan Anıl ile aynı belediye çalışanları müdür Filiz Yolsal, mühendis Ali Fuat Toptaş, veri hazırlama ve kontrol işletmenleri Ali Güvendi ile Nilgün Boduk, eğitmen Gülşah Ocak, tahsildar Erdal Özece, Beyoğlu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Zafer Ozan Ay, Sancaktepe Belediyesi Basın ve Yayın Müdürü Gökhan Turan gözaltına alındı.

Adresinde bulunamayan belediyede memur olan ihale komisyon üyesi Bilal Ören de ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından yakalandı.

Ekipler, şüphelilerin ikametlerinde de arama yaptı.

Zanlıların İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.